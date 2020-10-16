El CSD se adelanta al juez y decide que haya fútbol en viernes y lunes

El Consejo Superior de Deportes ha dictado resolución, a la que hemos tenido acceso en IUSPORT, acordando que haya fútbol los viernes y los lunes, en este último caso un máximo de 20 jornadas por temporada, sin esperar por el auto del juez de lo mercantil, que era inminente, tras la vista del pasado día 2.

Esta es la parte dispositiva de la resolución:

"1. Autorizar la celebración de partidos los viernes, correspondientes a la respectiva jornada del calendario oficial de partidos en Primera y Segunda División A de la LNFP.

2. Autorizar la celebración de partidos los lunes, con las siguientes condiciones:

- Se podrán programar hasta un máximo de 20 jornadas por temporada, descontados los festivos, con, en principio, un solo partido por jornada.

- El uso de este día de la semana como hábil para la competición se orientará principalmente a la reprogramación o recuperación de jornadas completas o partidos eventualmente aplazados o suspendidos por motivos sanitarios relacionados con la pandemia de COVID 19 u otras eventualidades.



Además, el organizador, a la hora de programar partidos este día de la semana, siempre equilibrará el principio de equivalencia entre clubes y el calendario de partidos oficiales internacionales de los equipos de la liga de primera división.

3. Fijar una franja horaria, delimitada y reservada, hasta las 14:00 horas de los sábados y domingos, para la celebración y eventual retransmisión de partidos correspondientes a la Primera División de fútbol femenino y al resto de categorías de fútbol federado no profesional y de deporte base"

Así quedarían los días de la semana:

Viernes : Fútbol en Primera y Segunda División

: Fútbol en Primera y Segunda División Sábado por la mañana : Fútbol femenino y fútbol no profesional

: Fútbol femenino y fútbol no profesional Sábado a partir de las 14.00h .: Primera y Segunda División

.: Primera y Segunda División Domingo por la mañana : Fútbol femenino y fútbol no profesional

: Fútbol femenino y fútbol no profesional Domingo a partir de las 14.00h. : Primera y Segunda División

: Primera y Segunda División Lunes (un máximo de 20 jornadas por temporada): Primera y Segunda División

En cuanto a los martes, que ayer la RFEF incluyó entre los días prohibidos, lo esperable es que la propia Federación, a la vista de la resolución del CSD de hoy, la deje sin efecto.

Lo esencial de los fundamentos de la resolución

En uno de sus findamentos, la resolución de CSD dice lo siguiente:

"El vigente convenio de coordinación entre la RFEF y la LNFP de 3 de julio de 2019, que tiene por objeto instrumentar la coordinación a que obliga el citado precepto de la Ley del Deporte y su desarrollo reglamentario establece en el Título II, apartado V, las competencias que se atribuyen a la LNFP. En concreto, el apartado 10 atribuye a ésta la competencia para concretar los horarios y sus modificaciones, correspondientes a la competición profesional, a excepción de las alteraciones que se produzcan como consecuencia de una decisión de los órganos disciplinarios de la RFEF tras la suspensión, total o parcial, o anulación o repetición de un encuentro.

Sentado lo anterior, es la LNFP quien ostenta la competencia para organizar la competición profesional. Esta competencia está limitada por el desarrollo de otras competiciones bajo la coordinación de la RFEF y conforme a los criterios establecidos por el CSD.

En este sentido, los Estatutos de la LNFP, aprobados por el CSD, establecen en su artículo 3.2.b) como una de sus funciones: “Determinar las fechas, horarios y sus modificaciones, correspondientes a las competiciones profesionales, a excepción de las alteraciones que se produzcan como consecuencia de una decisión de los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol tras la suspensión, total o parcial, anulación o repetición de un encuentro. En el Campeonato Nacional de Liga Profesional, la Liga Nacional de Fútbol Profesional comunicará a la Real Federación Española de Fútbol las modificaciones que autorice, correspondiendo a la Real Federación Española de Fútbol la autorización de modificaciones y posterior comunicación a la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el Campeonato de España-Copa de S.M. el Rey.”

En definitiva, queda claramente verificada la función de coordinación que corresponde a la RFEF en determinados supuestos, como las modificaciones de fechas y horarios, precisamente para garantizar el normal desarrollo de la competición.

Entiende, al respecto, este CSD que el correcto ejercicio de dicha función de coordinación no debe dar lugar a bloqueos que pongan en peligro el desarrollo pacífico de la competición profesional de fútbol; competición ésta de una repercusión e impacto social, económico y mediático innegable, más si cabe en un período temporal en el que se sufre las consecuencias de la pandemia del COVID 19".