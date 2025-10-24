Cronología del conflicto por los partidos en viernes y lunes

El Consejo Superior de Deportes dictó en día resolución acordando que haya fútbol los viernes y los lunes, dirimiendo así un grave conflicto entre la RFEF, presidida entonces por Luis Rubiales, y LaLiga.

Pero antes de esta decisión, que puso fin al litigio habían pasado muchas cosas:

- 26 de julio de 2019. La Jueza de Competición, no como órgano de competición y disciplina sino por delegación del presidente de la RFEF, dicta resolución prohibiendo la disputa de partidos en viernes y lunes. La resolución fue recurrida por LaLiga ante el CSD y ante el juzgado de lo mercantil.

- 9 de agosto de 2019. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Sánchez Magro, en sede de medidas cautelares, decide que, hasta tanto resuelva sobre el fondo, habría partidos los viernes pero no los lunes. Este auto es recurrido por LaLiga ante la Audiencia Provincial, que lo revocó el 1 de junio de 2020.

- 31 de octubre de 2019. El CSD acuerda archivar el recurso de LaLiga contra el acuerdo de Competición aduciendo que se había quedado sin objeto por haber transcurrido las jornadas.

- 29 de noviembre de 2019. El CSD acuerda abrir un nuevo procedimiento para resolver el conflicto de competencias entre LaLiga y la RFEF.

- 27 de mayo de 2020. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 dicta sentencia por la que desestima la demanda de LaLiga.

- 1 de junio de 2020. La Audiencia Provincial de Madrid dicta auto por el que se estima el recurso de LaLiga contra el auto judicial del 9 de agosto de 2019, que revoca, y otorga las medidas cautelares permitiendo los partidos en viernes y lunes.

- 14 de julio de 2020. LaLiga presenta un recurso ante la Audiencia contra la sentencia del juzgado de 27 de mayo de 2020 y, por exigirlo el art. 744 de la LEC, pide el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas por la Audiencia.

- 26 de agosto de 2020. El mismo juzgado número 2 de lo Mercantil dictó un auto declarando no haber lugar a la tramitación “inaudita parte” de la solicitud de mantenimiento de medidas cautelares, por lo que convoca a las partes a una vista para el 6 de octubre, finalmente adelantada al día 2.

- 2 de octubre de 2020. Se celebra la vista de la pieza de medidas cautelares.

- 8 de octubre de 2020. La jueza de competición, nuevamente por delegación del presidente del RFEF, acuerda prohibir los partidos en viernes y lunes.

- 14 de octubre de 2020. Cuando aún el juez no había resuelto sobre las cautelares, la jueza de competición. otra vez por delegación, decide extender la prohibición de celebrar partidos a los martes en las jornadas en las que hay fútbol intersemanal.

- 16 octubre de 2020. El Consejo Superior de Deportes sorprende al adelantarse al auto del juez y dirime el conflicto de competencias, que abrió el propio organismo en noviembre de 2019, a favor de LaLiga: habrá partidos en viernes y lunes.

- 20 de octubre de 2020. El juez de lo mercantil levanta las cautelares adoptadas por la Audiencia.

- 10 de diciembre de 2020. El juzgado central de lo conrtencioso número 8 de Madrid rechaza suspender cautelarmente la resolución del CSD, por lo que esta, favorable a los partidos en viernes y lunes, mantiene su vigencia hasta que resuelva sobre el fondo.

- 18 de junio de 2021. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en el ámbito mercantil, sobre el fondo del asunto, favorable a los partidos en viernes y lunes.

- 28 de junio de 2022. La Comisión Delegada de la RFEF vuelve a omitir los viernes y lunes en las bases de competición.

- 9 de septiembre de 2022. El CSD dicta otra resolución ratificando la de 2020, favorable a los partidos en viernes y lunes.

- 20 de septiembre de 2022. La RFEF hace caso omiso a la resolución del CSD y aprueba unas nuevas bases prohibiendo tácitamente los viernes y lunes.

- 24 de octubre de 2025. El Tribunal Supremo falla definitivamente a favor de LaLiga.