Rubiales dice que se va a personar en la causa del Fuenlabrada, pero ¿en cuál?

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que el organismo que dirige tiene previsto personarse "cuando pueda" en el caso Fuenlabrada.

Rubiales atendió a los periodistas tras visitar los campos de fútbol de San Pedro de Visma, en A Coruña, muy próximos al Estadio de Riazor, donde en julio tenía que haberse disputado aquel partido de la última jornada de Segunda División y que por decisión final de la RFEF, a propuesta de la Comisión LaLiga-RFEF, según acreditó el CSD, no se disputó.

El dirigente federativo indicó que aprovecharía su visita a A Coruña, donde coincidió con la alcaldesa, Inés Rey, la que intentó sin éxito el cese de Irene Lozano como presidenta del CSD, para ver "cómo está" el caso que se instruye en los juzgados de la ciudad gallega.



"Nosotros nos vamos a personar en el momento que podamos y pediremos las máximas responsabilidades por una decisión que tiene que tener consecuencias a nivel judicial y administrativo", incidió el dirigente federativo.

Hizo bien Rubiales en hacer esa matización ("en el momento que podamos"), ya que la cosa no se presenta fácil. Veamos.

El TAD, sin la presencia -por abstención- de los dos miembros que la RFEF considera hostiles y contra los que se ha querellado, declaró que el Comité de Competición de la RFEF carecía de competencia en este caso, que atribuyó al juez de disciplina de LaLiga.

El Juez de disciplina de LaLiga archivó el asunto por entender que ni la patronal ni el Fuenlabrada habían cometido infracción alguna.

La vía deportiva, por tanto, ya ha concluido, sin perjuicio de algún recurso que quede pendiente.

Por otro lado, el CSD, en una extensa resolución reciente, ha rechazado la petición del Dépor y el Numancia de dar traslado el caso al TAD por entender que no aprecia infracción alguna del presidente de LaLiga en el mismo.

Por su parte, la Xunta declaró que los miembros del Fuenlabrada no mantuvieron contacto con personas ajenas a su expedición.

La vía administrativa apunta, pues, en el mismo sentido, sin perjuicio de algún recurso que quede pendiente a nivel judicial.

En cuanto a la vía penal, el Juzgado de Instrucción de A Coruña que conocía del asunto archivó hace tiempo la causa principal, al entender que no apreciaba indicios de que LaLiga o el Fuenlabrada hubiesen cometido delito alguno contra la salud pública.

Y, por último, en esta vía penal, el mismo juzgado acordó seguir adelante con las diligencias por si se hubiese cometido algún delito contra la seguridad de los trabajadores.

Se entiende que Luis Rubiales quiso referirse a esta última causa que sigue abierta, que atañe a la seguridad de los trabajadores, pero cabe preguntarse en calidad de qué se personará la RFEF. No lo podría hacer como acusación particular, eso parece claro.

Le quedaría, por tanto, a la RFEF la opción de personarse como acusación popular, pero conviene recordar que ello le obligaría al depósito de una caución, cuya cuantía sería fijada por el juez.

Además, de acuerdo con la doctrina Botín sentada por el Tribunal Supremo, si la Fiscalía se retirara de la causa, esta no podría continuar si sólo quedasen acusaciones populares.