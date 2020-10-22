La RFEF recurre la resolución del CSD sobre los viernes y lunes ante lo contencioso-administrativo

Este jueves por la mañana, IUSPORT informó en primicia de que la RFEF había decidido acatar la resolución del CSD del pasado viernes día 16 por la que se dirimió el conflicto por los partidos en viernes y lunes.

El Consejo Superior de Deportes dictó resolución el pasado viernes acordando que habrá fútbol los viernes y los lunes, en este último caso un máximo de 20 jornadas por temporada.

La RFEF publicó en su web las fechas y horarios de los próximos partidos de LaLiga y entre ellos figura el partido Elche-Valencia el viernes 23 a las 21.00 en el Martínez Valero.

Asimismo, en consonancia con ello, el CTA ha efectuado las correspondientes designaciones arbitrales (Tuit oficial de la RFEF aquí).

Esto significa un acatamiento, como no podía ser de otra manera, por parte de la RFEF de la resolución del pasado viernes día 16.

Sin embargo, al tiempo que acata la resolución, la RFEF ha decidido impugnarla en la vía contencioso-admnistativa, donde, según Marca, ha solicitado la "cautelarísima", es decir, que el juez decrete la suspensión de la resolución del CSD sin oir al organismo autor de la resolución ni a LaLiga.

La RFEF está en su derecho a la hora de recurrir la resolución y este es el cauce procesal adecuado, la vía contencioso-administrativa. Cosa distinta es que el juez acceda a concederle la medida solicitada. Lo esperable es que denieguien la cautelarísima y se convoque vista de incidente de medidas cautelares.

Lo que sí ha quedado claro es que la vía mercantil es una "vía muerta", al menos por ahora, una vez que ha intervenido el organismo que ostenta la competencia en esta materia, el CSD. Y sus decisiones, como todas las de la Administración, son inmediatamente ejecutivas, es decir de obligado cumplimiento, mientras un juez de lo contencioso no acuerde otra cosa.

Ahora, el conflicto, por tanto, no es entre la RFEF y LaLiga, sino entre la RFEF y el CSD.

Una probable caución millonaria

Por otro lado, la RFEF se va a topar ahora con un muro importante: la caución millonaria que probablemente le impondrá el juez en el caso de que se disponga a adoptar la medida cautelar solicitada, cosa que está por ver.

Es evidente que si el juez accediera a la cautelar, los clubes profesionales dejarían de ingresar una parte de los derechos audiovisuales y, lógicamente, ese daño lo tendría que asumir la demandante, la RFEF, en el caso de que le fuese desestimado el recurso.

Recuérdese que en agosto de 2019, el juez Sánchez Magro impuso a LaLiga 15 millones de caución sólo por los viernes.

Ahora, la cantidad no es que se duplique (lunes y viernes), sino mucho más porque no hay un solo perjudicado potencial sino 42, todos los clubes profesionales.