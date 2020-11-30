El Barça presentará un escrito ante Competición para contextualizar la celebración de Messi

El FC Barcelona presentará un escrito ante el Comité de Competición en el que expondrá el contexto en el que Leo Messi se quitó la camiseta y mostró una de Diego Armando Maradona durante el partido ante Osasuna para que se considere la posibilidad de que le sea retirada.



Fuentes del club azulgrana aseguraron a EFE que no presentará un escrito de alegaciones, porque "la norma está muy clara", y determina que será castigada con una tarjeta amarilla cuando un jugador se quita la camiseta de juega.



Sin embargo, desde el club azulgrana han enviado un escrito para poner en contexto la situación y el homenaje de Messi a Maradona con una camiseta de Newell's Old Boys, el club de Rosario donde jugó Diego y de donde es natural Leo.



Se da la circunstancia de que la camiseta es un regalo de Sergio Fernández, un juez argentino que es coleccionista, quien se la entregó a Messi en 2018 durante el Mundial de Rusia.



Esa camiseta, que mostró Messi tras anotar el 4-0 ante Osasuna y que llevaba debajo de la del Barça, fue el particular homenaje del diez del Barça a su compatriota, recientemente fallecido.



La camiseta la lució Maradona el día de su estreno en Newell's, curiosamente ese día Messi, con apenas seis años estaba en el estadio con su padre, y Diego anotó un tanto muy parecido al 4-0 firmado por Leo ante Osasuna.