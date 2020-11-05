El presidente de la Madrileña impugna la sanción del TAD por la carta de apoyo a Villar

El pasado sábado informamos en IUSPORT en primicia que el TAD había sancionado a 15 presidentes territoriales de la RFEF por la polémica carta que en su día publicaron en apoyo de Villar.

También informamos que, según los afectados, la resolución no les habia sido notificada.

Pues bien, no es este el caso del presidente de la Federación de Futbol de Madrid, la cual ha emitido un comunicado en el que informa que "ha tenido conocimiento de la Resolución dictada por el Tribunal Administrativo del Deporte el pasado 13 de octubre por la cual dicho organismo ha impuesto a 16 presidentes de otras tantas Federaciones Territoriales (entre ellos al Presidente de la RFFM) la sanción de inhabilitación temporal para el desempeño de sus cargos durante un plazo de dos meses".

Antes de seguir con el comunicado, conviene aclarar que fueron 15 los sancionados, pues el extremeño Rocha quedó exonerado por prescripción.

Volviendo al comunicado, la Federación Madrileña añade que "Dicha resolución pretende fundar la sanción impuesta en la presunta infracción que habrían cometido los citados presidentes por la firma de una carta de apoyo al anterior Presidente de la RFEF, D. Ángel María Villar.'

"Al margen de las actuaciones colectivas instadas por los afectados contra dicha resolución en distintas instancias, nuestro Presidente D. Francisco Diez ha dejado constancia de su oposición a la misma, mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo del que ya conoce el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 7 de Madrid, que lo ha admitido a trámite mediante Decreto del pasado 28 de octubre y a resultas del cual se espera obtener resolución judicial que declare la nulidad e ineficacia de dicha sanción por los varios y fundados argumentos de fondo y de forma que sustentan dicho recurso".

"La RFFM confía en la acertada y rápida intervención de este órgano judicial y espera una sentencia justa en este contencioso de cuyos avances daremos oportuna noticia", concluye el comunicado.

El asunto llega al Tribunal Constitucional

Por otro lado, como ya saben los lectores de IUSPORT, en resolución de 29 de junio pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo formulado por los presidentes de las federaciones territoriales de la RFEF contra una providencia del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso.

El TSJ de Madrid había fallado en contra de los referidos presidentes, los cuales acudieron al Tribunal Supremo y contra la inadmisión de este han pedido amparo al Tribunal Constitucional, que ha acordado admitir a trámite su recurso.

Son diversas la cuestiones que han alegado en el recurso de amparo: indefensión, por no habérseles conferido trámite de audiencia, que la carta nunca fue firmada por ellos y que, en todo caso, su publicación en la web de la Federación de Asturias se produjo antes del comienzo de las elecciones.