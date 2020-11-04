Competición abre expediente a Koeman por sus declaraciones tras el Clásico

El Comité de Competición ha incoado expediente extraordinario al entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, por sus declaraciones en la sala de prensa posteriores al Clásico, tal y como había adelantado Isaac Fouto en IUSPORT.

En las últimas semanas veníamos adviertiendo desde IUSPORT que el listón puesto tan bajo por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la hora de denunciar al entrenador del Real Betis Manuel Pellegrini por sus declaraciones tras la derrota ante el Real Madrid por 2-3, le ponía las cosas dificiles a la RFEF en casos como el de Koeman, cuyas declaraciones también se produjeron tras perder ante el equipo blanco.

En aquella ocasión, la RFEF denunció al técnico bético ante Competición, que ya le ha abierto expediente, después de que este lamentara la expulsión de su lateral diestro Emerson Royal y el penalti que decantó el partido "con decisiones del VAR", un extremo sobre el que consideró que "todo junto es demasiado". El técnico verdiblanco dijo que parecía que hubo "fuera de juego de Borja Mayoral antes del penalti" y resaltó que "son acciones que deciden". El chileno consideró que "es difícil" hacer frente a "algunas decisiones, hoy la justicia le ha tocado al Madrid", pero prefirió quedarse "con lo hecho por el Real Betis hasta que ha competido once contra once".

El pasado 24 de octubre, al término del encuentro en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Real Madrid (donde los blancos se impusieron por 1-3), Koeman se preguntó en la conferencia de prensa "¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?", después de que Martínez Munuera pitara un penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol del equipo madridista.

"Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", añadió sobre este asunto.

Como puede observarse, se trata de casos muy similares, los de Koeman y Pellegrini, digamos críticas de baja intensidad comparadas con otros precedentes donde, sin embargo, no ha habido ni siquiera denuncia, como los de Sergio Ramos, Busquets o Bartomeu, de los que ya hemos dado cuenta en IUSPORT.

Lo que dice el Código Disciplinario

El nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF dice lo siguiente:

“La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

- Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".