La RFEF, ante la tesitura de denunciar a Koeman tras hacerlo con Pellegrini

El listón puesto tan bajo por la RFEF a la hora de denunciar a Pellegrini por sus declaraciones tras la derrota ante el Real Madrid por 2-3, le pone las cosas dificiles a la RFEF en casos como el de Koeman de este sábado, también tras perder ante el equipo blanco.

En aquella ocasión, la RFEF denunció al técnico bético ante Competición después de que este lamentara la expulsión de su lateral diestro Emerson Royal y el penalti que decantó el partido "con decisiones del VAR", un extremo sobre el que consideró que "todo junto es demasiado".



El técnico verdiblanco dijo que parecía que hubo "fuera de juego de Borja Mayoral antes del penalti" y resaltó que "son acciones que deciden".



El chileno consideró que "es difícil" hacer frente a "algunas decisiones, hoy la justicia le ha tocado al Madrid", pero prefirió quedarse "con lo hecho por el Real Betis hasta que ha competido once contra once".

Este sábado, el técnico azulgrana, Ronald Koeman, se preguntó públicamente "¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?" después de que Martínez Munuera pitara un polémico penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol para los madridistas en el triunfo por 1-3 en el Camp Nou.

"Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", añadió sobre este asunto.

Como puede observarse, se trata de casos muy similares, los de Koeman y Pellegrini, digamos críticas de baja intensidad comparadas con otros precedentes donde, sin embargo, no ha habido denuncia, como los de Sergio Ramos, Busquets o Bartomeu, de los que ya hemos dado cuenta en IUSPORT.

Lo que dice el Código Disciplinario

El nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF dice lo siguiente:

“La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

- Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".