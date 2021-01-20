El Barça cuestionará en el juicio la capacidad y actitud de Setién

Quique Setién y el FC Barcelona se verán las caras en un juicio. El técnico denunció anoche en El Larguero que el club todavía no le había pagado el dinero estipulado en su contrato.

Según informa Jordi Martí, la SER ha sabido de fuentes del club que el Barça cuestionará en ese juicio su capacidad y actitud para entrenar.

Jordi Martí informó asimismo que, según el FC Barcelona, a Setién se le abonó el mes que no había cobrado y no está previsto hacer ningún otro pago.

Conviene recordar que justo un mes después de la destitución de Quique Setién como entrenador del FC Barcelona, el técnico cántabro rompió su silencio para anunciar que acudiría a los tribunales para reclamar al conjunto azulgrana el finiquito.

Como puede verse, la ruptura se fue fraguando a lo largo de varias semanas, hasta el punto de que uno de los puntos, determinante como se verá en el pleito que se avecina, es el momento en el que legalmente se considera rescindido el contrato.

Por la información de que disponemos, el club hizo público el despido de Setién el 17 de agosto. En un comunicado oficial de dicha fecha, el club azulgrana informó que "la Junta Directiva ha acordado que Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo".

En la nota oficial, el Barça subrayaba que "esta es la primera decisión en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo, que se hará desde el consenso entre la actual secretaría técnica y el nuevo técnico, que será anunciado a los próximos días".

Sin embargo, no notificó el despido inmediatamente al técnico. El 26 de agosto, Setién reclamó, vía burofax, que el club le notificara de forma oficial su despido, hecho que no se produjo hasta el 16 de septiembre.

A partir de aquí, tendríamos dos fechas a considerar: el 17 de agosto de 2020, que según Setién pertenece a la temporada anterior, prolongada por el COVD-19; y el 16 de septiembre de 2020, fecha de la notificación del despido, es decir ya dentro de la temporada 2020-2021, tesis que defenderá el club.

Pues bien, junto a la cuestión anunciada por Jordi Martí, sobre la aptitud y actitud del técnico, la fecha de extinción también será objeto de discusión probablemente en el pleito.

