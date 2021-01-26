La Gestora fija las elecciones del Barça el 7 de marzo con voto por correo

Los socios del FC Barcelona están citados a las urnas, si la pandemia lo permite, el próximo domingo 7 de marzo. Así lo ha acordado este martes por la tarde la Comisión Gestora del club en la reunión mantenida. De esta forma, se reanuda el proceso electoral tras verse obligado a suspenderse temporalmente el pasado 15 de enero, cuando la Generalitat de Cataluña obligó al club a aplazar sine die los comicios que inicialmente estaban programados para el 24 de este mes de enero.

La Comisión Gestora ha acordado convocar elecciones a la Junta Directiva para el 7 de marzo ininterrumpidamente, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Los socios del club podrán votar por correo y presencialmente en seis sedes electorales fijadas por el club: el Camp Nou (sede central), Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida y Andorra. El club ha explicado que las restricciones actuales en las distintas comunidades autónomas impide que haya las sedes electorales inicialmente previstas fuera de Cataluña, como Madrid, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca.

El órgano temporalmente rector del club ha subrayado en un comunicado oficial que "la celebración de estas elecciones está condicionada por la excepcionalidad derivada de la pandemia del Covid-19, por lo que se organizarán siguiendo, en todo momento, las disposiciones y las indicaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de proteger la salud y garantizar la seguridad de los votantes".

En estos comicios a la junta directiva azulgrana el socio podrá beneficiarse del voto por correo, pero no del voto electrónico. Pese al Decreto-Ley aprobado el pasado 19 de enero por el gobierno autonómico en el que se permitía tanto el voto por correo como el electrónico en los procesos electorales de entidades deportivas catalanas, la disposición transitoria segunda del mismo lo impide. Dicha disposición establecía textualmente lo siguiente: "En los procesos de elección de las juntas directivas de las entidades deportivas y de los presidentes o presidentas de estas, ya iniciados en el momento de la entrada en vigor de este Decreto Ley, no se puede establecer el voto por medios electrónicos", lo cual afecta de lleno al club azulgrana.

Calendario electoral

Tal y como rezan los Estatutos azulgranas, los tres candidatos podrán llevar a cabo sus actos de campaña electoral los siete días hábiles previos a la jornada de reflexión, que, en este caso, será el 6 de marzo. Los Estatutos obligan a que este día quede reservado "para la reflexión y valoración de las propuestas que hayan presentado las diferentes candidaturas". Además, añade que "desde las cero horas de este día, quedarán prohibidas todas las actividades públicas de las candidaturas y no podrán realizarse, ni directa ni indirectamente, actuaciones propias de la campaña electoral, como pegar carteles, publicar o emitir propaganda a través de los medios de comunicación, o realizar declaraciones o entrevistas".

El Barcelona ha confirmado en un comunicado oficial que ya está trabajando para habilitar el voto por correo en las próximas semanas: "La incorporación del voto postal se hará a través de Correos y su red de oficinas y de recursos humanos y técnicos, que garantizan y hacen posible, con las certificaciones correspondientes, que este derecho a voto se pueda llevar a cabo de manera totalmente segura, por parte de todos los socios y socias residentes en España y el Principado de Andorra, como se hace en las elecciones en el ámbito de la Administración y el Govern".