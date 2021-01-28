Se desvela lo pagado por el Gobierno vasco para pedir el ingreso en UEFA y FIFA

Como saben los lectores de IUSPORT, la Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) presentó el 15 de diciembre ante las sedes de la UEFA y la FIFA la solicitud formal para integrarse como miembro de pleno derecho en ambos organismos, dando cumplimiento, dijo, al mandato aprobado por la práctica unanimidad de su Asamblea General (44 votos emitidos, 43 favorables y 1 abstención) en 2018.

Los representantes de la Territorial vasca, que no fueron recibidos por ninguna de las dos organizaciones internacionales, hicieron llegar a estos una copia de sus Estatutos, un dossier divulgativo en el que se explica la historia de la Federación, un informe legal del Gobierno autonómico y una copia del acuerdo de la Asamblea General celebrada en Durango en diciembre de 2018, donde se acordó pedir la entrada en UEFA y FIFA. Nunca han explicado ese retraso de dos años.

La Federación Vasca ha defendido la "viabilidad legal y posibilidad efectiva" de la representación internacional. Sostiene que con esta solicitud, aparte de responder a lo acordado en la Asamblea, la Federación cumple "con el deseo mayoritario de la sociedad vasca. Se trata de un objetivo legítimo y absolutamente viable desde un punto de vista legal, tal y como demuestra la integración de otros territorios europeos que no son estados independientes y el recorrido histórico de sus selecciones (con liga propia o sin ella)".

Los gastos

Pues bien, en respuesta a una pregunta del parlamentario de la coalición PP-Ciudadanos en Euskadi, Carmelo Barrio, el Gobierno Vasco ha admitido haber costeado los gastos del viaje a Suiza, donde tienen su sede la UEFA y la FIFA.

"El pasado 15 de diciembre de 2020 la Federación Vasca de Futbol entregó de manera oficial ante la UEFA y la FIFA la solicitud para la oficialidad de la Euskadiko Futbol Federazioa. La delegación de la Federación Vasca de Futbol que acudió a la presentación oficial de la solicitud de oficialidad estuvo acompañada por dos miembros del Gobierno Vasco",



"Todos los gastos ocasionados por la elaboración del informe de solicitud de la oficialidad y su traducción al castellano y al inglés, más los gastos de viaje, alojamientos, manutención y los gastos de las PCRs de todos los integrantes de la delegación han ascendido en total a 6.409 euros", concluye la respuesta del Gobierno Vasco.

Los dos integrantes del Ejecutivo vasco que viajaron fueron Jon Redondo, director de Deportes del Gobierno Vasco, y David Salinas-Armendariz, abogado experto en Derecho Deportivo.

La postura de la RFEF

La RFEF, por medio de su director del departamento de Internacional, Jorge Mowinckel, fijó la posición de la misma en estos términos:



- Que tanto FIFA como UEFA le han confirmado que en ningún momento han recibido a la delegación de la Federación Vasca, si bien si han registrado la entrada de sendos escritos de dicha federación territorial. Ambas organizaciones ratificaron a la RFEF que sus interlocutores son las federaciones nacionales, no las autonómicas.

- Finalmente, expone que a "nivel técnico" hay que citar la normativa de UEFA y FIFA, siendo esencial que para ingresar como miembro de pleno derecho el territorio solicitante debe ostentar la condición de Estado reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

Concluyó que, al no darse esa condición, tal solicitud es "irrealizable", expresión que fue justamente la empleada por el presidente Rubiales en unas declaraciones que efectuó en 2018 a propósito del mismo tema.