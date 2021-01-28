El Gobierno anuncia que retoma el proyecto de ley y el Estatuto del Deportista

El deporte español trabajará en los próximos meses en reforzar su seguridad jurídica por medio de la revisión de dos leyes y la creación de un nuevo Estatuto. Este es el principal acuerdo al que han llegado este jueves el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, tras reunirse esta mañana.

Ambas instituciones han confirmado que "trabajan en un nuevo modelo del Deporte" y en revitalizar el Plan ADO para el periodo 2022-2024 con el fin de apoyar a los deportistas olímpicos. La idea de cara a los próximos meses es trabajar en tres ejes: la aprobación de la nueva Ley del Deporte, la nueva Ley Orgánica de lucha contra el Dopaje y, como novedad, la creación de un Estatuto del Deportista que le proporcione seguridad integral durante su carrera.

Tal y como ha confirmado el Ministerio de Cultura y Deporte, en este Estatuto se incluiría una carta de derechos y deberes básicos a lo largo de su trayectoria, una mayor visibilidad y reconocimiento y un apoyo tras su retirada. Todavía no se conocen demasiados detalles acerca de este nuevo Estatuto, pero buscará reforzar la seguridad de los deportistas de alto rendimiento y complementar la legislación deportiva vigente.

De otra parte, Gobierno y COE se han comprometido en dar un empujón a una Ley del Deporte cuya versión vigente todavía fecha de 1990. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Cultura y Deporte convocó una consulta pública para recabar opiniones de deportistas y organizaciones afectados tras el alud de enmiendas recibidas para el último Anteproyecto de Ley del Deporte, del año 2019.

Este jueves, el Ministerio de Cultura y Deporte tras la reunión con el COE, ha asegurado que la nueva Ley del Deporte en la que trabajarán ambos organismos priorizará "el apoyo al deporte base, al femenino, al universitario, al inclusivo, a las disciplinas deportivas minoritarias y a sus respectivas federaciones y en general a todo el deporte".

Por último, el tercer objetivo que se han planteado Gobierno y COE es la aprobación de la Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el que las competencias en deporte y salud pasan al Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes.

El pasado 6 de octubre contamos en IUSPORT la aprobación por parte del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, del Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte cuya principal novedad radicaba en el traspaso de competencias en materia de salud y deporte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) al CSD.

