El 28 de febrero, nueva fecha posible para las elecciones del Barça

Los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, se reunirán este miércoles a las 17.15 h con el presidente de la Comisión Gestora Carles Tusquets para hablar sobre el calendario de las elecciones.



La reunión, que confirmaron a EFE fuentes del club, tendrá lugar después de que este martes el Govern de la Generalitat de Catalunya haya dado luz verde a la implementación del voto por correo en los comicios azulgranas y descartado el voto electrónico al tratarse de un proceso electoral ya en curso.



El motivo de la reunión será analizar el escenario electoral tras conocer el visto bueno de la Generalitat a una de las peticiones que acordaron los tres candidatos y la Gestora en la reunión que mantuvieron la semana pasada: el uso del voto por correo para poder garantizar el derecho de votación de los socios a pesar de las restricciones sanitarias de movilidad.



También estará sobre la mesa la confirmación oficial de la fecha de votación, que de momento tiene el 7 de marzo como el día más probable a causa de que la Generalitat considera que entonces el pico de la tercera ola de la pandemia ya se encontrará en descenso.

Sin embargo, en las últimas horas los compañeros de Ondacero han informado que también ha cogido fuerza la fecha del domingo 28 de febrero para que se celebre el acto de votación. Es una fecha posible, pero que será debatida este miércoles tanto por Tusquets como por los tres candidatos: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.

Tusquets apunta que las elecciones podrían realizarse el 28 de febrero, adelantando así una semana la fecha que se suponía más probable tras el aplazamiento a causa de la pandemia.

"Estaríamos encantados de poder adelantar los comicios una semana si se dan las condiciones", dijo Tusquets en una entrevista a Catalunya Ràdio.