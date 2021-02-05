Alejandro Blanco, sobre la 'ley trans': "Las grandes perjudicadas serán las mujeres"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, valoró en declaraciones a la Televisión Canaria el borrador de la ley trans que propone la ministra Irene Montero.

Blanco fue contundente: si el proyecto sale adelante en los términos actuales, las grandes perjudicadas en las competiciones van a ser las mujeres (ver vídeo).

El borrador del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans regula la participación de estas en las prácticas, eventos y competiciones deportivos, "que se realizará atendiendo a su sexo registral, sin que en ningún caso puedan realizarse pruebas de verificación del sexo".



La norma que el ministerio de Igualdad prevé presentar en el Consejo de Ministros dentro de unos días regula el derecho a la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno, y dedica su capítulo VI, artículo 39, a las medidas a adoptar en el ámbito deportivo.

El borrador contempla que las competiciones deportivas internacionales se regirán por sus propias normas, que son las reglamentaciones de las Federaciones Internacionales, en su gran mayoría alineadas con la normativa del COI explicada anteriormente.

El frente de batalla va a ser, entonces, las competiciones nacionales, ya que la propuesta permitiría la participación de los/as deportistas trans en las competiciones de carácter local, regional y nacional con unas reglas diferentes a las federativas.

Sin embargo, como recuerda Jonathan Ospina en IUSPORT, un/a deportista siempre tiene entre sus objetivos llegar al terreno internacional, por ende, deberá cumplir con la normativa vigente de la correspondiente Federación Internacional, de mantener unos niveles de testosterona por debajode los 10 nmol/L en sangre, lo que puede implicar tratamientos farmacológicos específicos a tal efecto.

Por lo tanto, parece evidente que el deporte de competición nacional se enfrentará a una problemática nueva con el borrador de la Ley Trans.