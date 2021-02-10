Competición incoa expediente a Piqué por sus declaraciones a DjMario

Las palabras de Gerard Piqué sobre el estamento arbitral al YouTuber DjMario han sido estudiadas por el departamento de Integridad de la RFEF, que ha decidido denunciarlas ente el Comité de Competicion, el cual ha abierto este miércoles el correspondiente expediente.



"Pero claro, es que poder pitarse se puede pitar todo. Por ponerte ejemplos, el año pasado, cuando se reinicia LaLiga... Lo que pasa aquí es que la historia del Barcelona, cuando estamos mal, somos muy de pegarnos látigos nosotros mismos y decir qué mal estamos. Pero es que lo del Madrid... Lo de LaLiga pasada es lo más esperpéntico que he visto en mi vida", declaró.



Dentro de la extensa charla del capitán azulgrana, hay dos declaraciones que pueden han dado pie a la denuncia, ambas relativas al estamento arbitral.

La primera, cuando Piqué hizo referencia a la liga pasada y donde dijo que “lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he vivido en mi vida. Si comparamos entre Madrid y Barda hay mucha diferencia”, en relación a los arbitrajes que recibió el Real Madrid en el tramo final del campeonato, en el regreso tras el paron por el estado de alarma.



La segunda, también respecto a la actuación arbitral y su vinculación con el Real Madrid. “El 85% son del Madrid ¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿como no van a tirar más de un bando que del otro?”. Bien es cierto que en las mismas reconoció “respetar su labor y que siempre en intentan hacerlo lo mejor posible”.

Estas son las principales frases que cabe destacar de la entrevista con el youtuber:

"Es lo más esperpéntico que he visto en mi vida", refiriéndose a los arbitrajes que, según él, favorecieron al conjunto blanco para proclamarse campeón.

"El problema es que estáis tan acostumbrados a que os piten todo esto que se puede pitar", en alusión a los seguidores del equipo blanco.



Una vez que ha dado traslado de la denuncia al Comité de Competición, que, atendiendo a la normativa, deberá ahora decidir si abre o no expediente extraordinario a Piqué.

Posible sanción

Piqué se expone a la sanción prevista en el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF, que dice lo siguiente:

“La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:



- Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros. ..."



Piqué se expone, pues, a un mínimo de cuatro encuentros si el Comité aprecia que atenta contra la honorabilidad del colectivo arbitral.



Ya son varios los expedientes abiertos esta temporada. Entre ellos el propio Koeman tras el clásico, si bien quedó sin sanción al entender el órgano disciplinario que nunca atento contra honorabilidad de Martinez Munuera. Lo mismo con el técnico betico Manuel Pellegrini o el portero Joel por sus palabras tras el partido ante el Real Madrid.

En cambio, sí fue sancionado con cuatro partidos el técnico gaditano Alvaro Cervera por sus palabras contra los árbitros después del Cádiz - Granada, caso que, según ha informado IUSPORT podría ser resuelto este viernes por el TAD.