La RFEF advierte a la Federación Vasca que su ingreso en FIFA y UEFA es "irrealizable"

Este jueves se ha abordado en la asamblea de la RFEF, fuera del orden del día, la petición realizada por la Federación Vasca para ingresar como miembro de pleno derecho en UEFA y FIFA.

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, explicó cómo supieron de la petición de la FVF. "El pasado martes tuvimos conocimiento por los medios, y última hora por correo electrónico, de que la Federación Vasca había presentado la documentación para obtener el reconocimiento de UEFA y FIFA. La RFEF entiende que este no es el momento para hacer manifestaciones políticas e institucionales al respecto y que el asunto debe someterse a análisis y valoración de órganos competentes de la Federación, que no se han reunido para tratarlo", indicó.



El pasado martes, la Federación Vasca de Fútbol presentó ante FIFA y UEFA la solicitud formal de integración como Federación miembro de pleno de derecho. Representantes de la FVF, acompañados de representantes del Gobierno Vasco, acudieron a las sedes de la FIFA, en Zurich, y la UEFA, en Nyon, donde registraron la citada solicitud, acompañada de la pertinente documentación jurídica y administrativa que da soporte a la misma.

También manifestaron su intención de acometer una integración pactada entre las partes y la Federación Vasca notificó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su voluntad de abrir un periodo de negociación para acordar los términos de la misma.

A nivel "técnico", dijo Camps, la RFEF adelanta su criterio a través del director del departamento de Internacional de la RFEF, Jorge Mowinckel, quien tomó la palabra para exponer lo siguiente:

- Que tanto FIFA como UEFA le han confirmado que en ningún momento han recibido a la delegación de la Federación Vasca, si bien si han registrado la entrada de sendos escritos de dicha federación territorial. Ambas organizaciones ratificaron a la RFEF que sus interlocutores son las federaciones nacionales, no las autonómicas.

- Finalmente, expone que a "nivel técnico" hay que citar la normativa de UEFA y FIFA, siendo esencial que para ingresar como miembro de pleno derecho el territorio solicitante debe ostentar la condición de Estado reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

Concluyó que, al no darse esa condición, tal solicitud es "irrealizable", expresión que fue justamente la empleada por el presidente Rubiales en unas declaraciones que efectuó en 2018 a propósito del mismo tema.

Y es que, como hemos explicado en IUSPORT, no son pocos los obstáculos que necesitan sortear:

1. Necesita la conformidad de la RFEF. Ya han adelantado que es "irrealizable".



En todo caso, la RFEF necesitaría la aprobación previa del CSD, ya que según el artículo 8.p) de la ley española del deporte, corresponde a su Comisión Directiva "autorizar la inscripción de las Federaciones deportivas españolas en las correspondientes Federaciones deportivas de carácter internacional".

Esta aprobación por parte del CSD es imposible a la luz de la actual normativa y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

2. Para ser admitido por FIFA como miembro, es cierto que no requiere que el territorio se haya constituido en estado independiente si la federación nacional respectiva (RFEF) presta su conformidad, pero aquella exige que antes haya ingresado en su correspondiente confederación, en este caso la UEFA. Fue lo que ocurrió con Gibraltar, que sin ser Estado, contó con la conformidad del Reino Unido. Y porque solicitó su ingreso antes del cambio normativo de 2014.

3. Para ser admitido por la UEFA, un territorio necesita ser reconocido como estado por un amplio número de países, que no es el caso del País Vasco, a diferencia de Kosovo, que sí está reconocido como estado independiente por 23 países de la UE y 90 a nivel global.

