La Federación Vasca pide oficialmente su integración en UEFA y FIFA

La Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) ha presentado esta martes ante la sede de la UEFA y la FIFA la solicitud formal para integrarse como miembro de pleno derecho en ambos organismos.

La Territorial ha destacado en un comunicado que de esta forma "da cumplimiento" al mandato aprobado por la práctica unanimidad de su Asamblea General (44 votos emitidos, 43 favorables y 1 abstención) hace dos años.

La Territorial ha hecho llegar a los organismos internacionales una copia de sus Estatutos, un dossier divulgativo en el que se explica la historia de la Federación, un informe legal del Gobierno autonómico y una copia del acuerdo de la Asamblea General celebrada en Durango en diciembre de 2018, donde se acordó pedir la entrada en UEFA y FIFA.

El organismo ha defendido la "viabilidad legal y posibilidad efectiva" de la representación internacional. El abogado de la Federación autonómica, David Salinas-Armendariz, sostiene que con esta solicitud, aparte de responder a lo acordado en la Asamblea, la Federación cumple "con el deseo mayoritario de la sociedad vasca. Se trata de un objetivo legítimo y absolutamente viable desde un punto de vista legal, tal y como demuestra la integración de otros territorios europeos que no son estados independientes y el recorrido histórico de sus selecciones (con liga propia o sin ella)".

Buscan diálogo y acuerdo con la RFEF

El mismo letrado considera que la mejor forma de buscar la integración del fútbol vasco en UEFA y FIFA es llegando al acuerdo pactado con las demás partes: "Hemos manifestado nuestra intención de acometer una integración pactada entre las partes, y la FVF ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su voluntad de abrir un periodo de negociación para acordar los términos de la misma".

Este acuerdo multilateral que busca la Federación Vasca quiere que cuente con la aquiescencia de la RFEF y se logre en el plazo de un año. Además, en uno de los puntos de la petición, la Federación solicita tanto a UEFA como a FIFA que expliquen las condiciones y requisitos que falten por cumplir para su definitiva admisión en ambos organismos.

En la misma petición, la Territorial ha manifestado su "firme compromiso, total disposición y buena fe de cara a trabajar para remover los obstáculos existentes y dar cumplimiento a todas las exigencias que se presenten para una integración pactada entre todas las partes". Para la Federación Vasca, el objetivo final "es materializar el deseo histórico del fútbol vasco, representado legalmente por la Federación y expresado con claridad en el acuerdo asociativo adoptado en la Asamblea General de diciembre de 2018 en Durango".

TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VASCA