Uribes reitera el compromiso del Gobierno con la nueva liga profesional femenina

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha reiterado este viernes su compromiso con el objetivo de conseguir la profesionalización de la Primera División femenina de fútbol la próxima temporada 2021/22, "con el acuerdo de todos, clubes, federación, liga y jugadoras".



Durante su intervención en la ceremonia de entrega del II Trofeo EFE, impulsado por Renfe, a la jugadora colombiana del Atlético de Madrid Leicy Santos, Rodríguez Uribes expresó su "compromiso personal y el del Gobierno de España con el deporte femenino en todas sus facetas".



"Tiene pleno sentido que lo haga en un acto tan relevante como este de hoy, en el que reconocemos los méritos de una mujer que tomó la arriesgada decisión de dedicarse profesionalmente a un deporte aún incipiente en su proceso de profesionalización", dijo.



El ministro valoró el "importantísimo paso adelante que supuso para ese proceso la firma del convenio colectivo para las futbolistas de los clubes de la primera división femenina de fútbol". "Seguiremos trabajando en esa dirección para conseguir el objetivo en la próxima temporada 2021/22, con el acuerdo de todos, clubes, federación, liga y jugadoras", subrayó.



Rodríguez Uribes recordó asimismo que "el Gobierno de España ha apostado por el deporte a través de los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte".



"No teníamos unos presupuestos así de expansivos desde los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. Y dentro de dicha apuesta uno de los objetivos fundamentales es, precisamente, el impulso determinante del deporte femenino, como también lo es del deporte base, universitario o inclusivo", afirmó.



"Como la voluntad política se expresa en cifras del presupuesto, señalaré un dato muy clarificador. Sumando todo lo dedicado al deporte femenino, es decir, a la promoción de la igualdad en el deporte, nuestro Ministerio a través del CSD dedicará el año que viene 15,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 540% con respecto al año anterior. Tenemos por delante el reto de llevar a cabo los programas previstos y conseguir dar ese impulso decisivo que necesita el deporte femenino en nuestro país", agregó.



"No queremos ser meros espectadores o acompañantes de su crecimiento. Vamos a convertirnos en un auténtico trampolín que nos permita acercarnos lo más posible a una situación de igualdad en el trato a hombres y mujeres en la práctica del deporte, tanto profesional como aficionado. En ese camino, cobra más sentido que nunca mi presencia hoy aquí, en este acto. La presencia del Ministro de Cultura y Deporte manifiesta su apoyo decidido a la igualdad y al deporte femenino, expresado a través del reconocimiento a la trayectoria de una gran deportista, de una gran futbolista del Atlético de Madrid, como es Leicy Santos, a quien reitero mi enhorabuena y mi felicitación", aseveró.



De la premiada, Rodríguez Uribes destacó, "además del buen trato que le da a la pelota y del peligro que crea cada vez que recibe el balón -argumentos esenciales en la práctica del fútbol-, sus cualidades humanas y especialmente el esfuerzo que dedica para mejorar día a día".



"Leía ayer mismo unas declaraciones de una de sus excompañeras en el Santa Fe, en las que mostraba su admiración hacia la gran mentalidad que exhibe a diario nuestra galardonada de hoy. Constante en su afán de superación, de progreso, incluso de querer llegar a ser la mejor. Sin duda, todos esos valores, concretados y dibujados cada fin de semana en los terrenos de juego de esa magnífica liga Primera Iberdrola que crece a pasos agigantados, son los que han conducido al jurado a otorgar este premio de jugadora latinoamericana más valiosa a Leicy Santos. Merecimientos sobrados e indiscutibles por los que quiero felicitarte efusivamente, Leicy", expuso el ministro de Cultura y Deporte.



La segunda edición del Trofeo EFE, impulsado por Renfe, condecoró este viernes a Leicy Santos como la jugadora latinoamericana más valiosa de la temporada 2019/20, en la que consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, el subcampeona de la Primera División española con el Atlético de Madrid y una histórica clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.