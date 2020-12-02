Competición sanciona a Messi y al Barça por la camiseta en homenaje a Maradona

Competición ha decidido finalmente sancionar a Messi y al club por la camiseta que el jugador exhibió en homenaje al fallecido Maradona.

Textualmente, el colegiado Mateu Lahoz consignó en acta lo siguiente: "En el minuto 73 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue amonestado por el siguiente motivo: Por quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newell's Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda".

Este es el ACUERDO adoptado hoy por Competición:

"En Las Rozas de Madrid, 02 de diciembre del 2020, reunido el Comité de Competición para ver y resolver sobre las incidencias acaecidas con ocasión del partido correspondiente a la categoría de Primera División, celebrado el 29 de noviembre del 2020, entre los clubes F.C. Barcelona y Club Atlético Osasuna, en las instalaciones deportivas del primero de ambos, vistos el acta arbitral y demás documentos referentes a dicho encuentro y en virtud de los que prevén los artículos del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol que se citan y demás preceptos de general y pertinente aplicación



ACUERDA

Imponer según la vigente normativa, las siguientes sanciones:

Amonestación y multa de 600 € a D. Lionel Andres Messi Cuccittini, en virtud del artículo/s 91 del Código Disciplinario, con una multa accesoria al club en cuantía de 180,00 € en aplicación del art. 52.



Vistas las alegaciones formuladas por el FÚTBOL CLUB BARCELONA, este Comité de Competición considera:



Primero.- El Club señala en su escrito que debe levantarse la amonestación impuesta al jugador Lionel Andres Messi, por las circunstancias reflejadas en el acta arbitral que señala: “.. quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newell´s Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda”. Señala que está fuera de toda duda que dicho gesto obedece a la voluntad del jugador de rendir un sentido y sincero homenaje a una de las leyendas más importantes de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, que había fallecido días antes de la celebración del partido. En su opinión son circunstancias excepcionales que justificarían dejar sin efecto la amonestación.



Segundo.- Tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y de la prueba aportada, este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, en este caso no existe error material manifiesto alguno por cuanto se trata de un dato incontrovertido que se quitó la camiseta al celebrar un gol. Por otro lado, y aun siendo evidente el motivo loable de quitarse la camiseta, en homenaje al fallecimiento de Diego Armando Maradona, lo cierto es que el artículo 91 del vigente Código Disciplinario no establece ningún motivo de exención de responsabilidad derivado de quitarse la camiseta. Más bien al contrario, señala que será sancionable el alzarse la camiseta con motivo de la celebración de un gol, sea cual sea el contenido de la leyenda o el motivo de la acción.



Por ello, la acción debe ser objeto de sanción".

Este acuerdo contrasta con otros anteriores similares en los que se decidió, sin embargo, de forma diferente.

El precedente de Callejón

Resulta pertinente traer a colación la resolución del Comité de Apelación de la RFEF, presidido entonces por el prestigioso jurista José Mateo Díaz, exmagistrado del Tribunal Supremo, recaída en el caso de Callejón en 2010, cuando portó una camiseta con el rostro de Jarque, en un acto similar.

Entonces, el Comité resolvió que dicha acción, "y dada la excepcionalidad de la misma no puede ser objeto de reproche disciplinario, por cuanto no hay un ánimo de transmitir un mensaje publicitario, político ni religioso". Y añadía:

"Tan sólo existe la intención de recordar a un compañero fallecido, hecho que desde luego no vulnera el bien jurídico protegido por dicho precepto, cual es el correcto desarrollo de la competición, que puede verse perturbado por una irregular equipación o por los excesos en la celebración de un gol"