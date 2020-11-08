Pellegrini vuelve a criticar la gestión del VAR tras caer frente al Barça

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, que ya se había mostrado crítico con la gestión del VAR, lo que le supuso la apertura de un expediente por parte del Comité de Competición, terminó molesto este sábado con la labor arbitral en el partido contra el Barcelona.

"El árbitro está en el campo, no el VAR, que esta vez hace cobrar un penalti al árbitro, que no lo ve. Si el colegiado cobra el penal y expulsa a Mandi no tengo nada que decir, si lo hace el VAR, tengo que reclamar. Contra el Real Madrid lo dije igual. El VAR cobró la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra. Es una tecnología que mejora injusticias pero no puede cambiar 25 jugadas", dijo Pellegrini.

En el caso anterior, el Instructor ha propuesto el archivo del expediente. Ya veremos si estas nuevas declaraciones dan lugar a la apertura de otro.