La RFEF esperaba ingresar 15 millones de LaLiga por los viernes y lunes

Este lunes, ha convocado Luis Rubiales su primera Asamblea General de la RFEF desde que saliera elegido el pasado 21 de septiembre. Un cita que, debido a la situación de pandemia y las limitaciones existentes, está prevista desde media mañana y de forma telemática.

Será la segunda vez que se reúna esta nueva asamblea, salida también de las últimas elecciones. La anterior fue precisamente en la sesión donde se llevó a cabo la reelección de Rubiales como presidente federativo para los próximos cuatros años.

Una Asamblea que tiene un claro cariz económico, dado que está convocado para la aprobación de las cuentas y balances del año 2019, así como del presupuesto previsto en las arcas federativas para el próximo año 2021.

Un presupuesto marcado lógicamente por el nuevo escenario de la pandemia. También está previsto aprobar algunas modificaciones en los estatutos federativos.

Menos efectivo que el año anterior

En lo que respecta a la tesorería actual en el estamento federativo, y conforme al informe auditado, la RFEF ha cerrado el año 2019 con un efectivo en caja de 76.289 euros a lo que se suma los 62.622.831 que poseen en cuentas bancarias. Esto supone un descenso respecto al año anterior cuando contaban con 69.219 en caja, además de los 103.106.864 en cuentas bancarias.

A 31 de diciembre del 2019 la RFEF presenta un activo total de 198.016.454 euros de los cuales 61.815.080 corresponde al activo no corriente y 136.201.374 al corriente. Esto supone una reducción de tres millones de euros respecto al mismo dato del año anterior cifrado en 201.203.295.

El patrimonio neto está cifrado en 69.665.339 euros, números muy similares al año anterior, y que responden a los 52.729.025 de fondos propios más 16.936.313 de concepto de subvenciones, donaciones o legados recibidos.

El pasivo no corriente se cifra en 1.435.899, partida donde están recogidas las provisiones, deudas y periodificaciones a largo plazo. Aquí hay un importante descenso respecto al año anterior que sumaron 10.691.342.

En el pasivo corriente, relativo a las provisiones, deudas y acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, el 2019 se cierra con 126.915.215. En términos similares al año anterior. En total el pasivo patrimonio neto y pasivo de la RFEF es de 198.016.454.



El presupuesto en el año 2020 ha sido de 310 millones de euros e incluye los 15 por los viernes y lunes.

Diferentes apartados

Una de los apartados más significativos a aprobar es el balance de cuentas de pérdidas y ganancias que la RFEF fija en 592.030 euros. De este montante global debemos desglosar una serie de apartados.

Por ejemplo el relativo al importe neto donde la cifra de negocio asciende a los 208.392.689 euros o los gastos de personal que supone a las arcas federativas un total de más de 23 millones de euros anuales (23.938.027). Otra partida dentro de este balance son los gastos por deudas a terceros que la RFEF cifra en 369.034 euros.

Dentro de las cuentas al ejercicio 2019, formuladas por la Comisión Gestora de la RFEF a 31 de agosto del 2020, tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso IUSPORT, es llamativo el hecho de los ingresos que la RFEF tiene previstos en el capítulo de los partidos en lunes y viernes.

Ingresos de 15 millones de euros por los viernes y lunes

Está recogido en el apartado de contingencias del documento que la RFEF ha enviado a todos los representantes de la Asamblea. Un documento que logicamente está elaborado bajo un escenario previo a la decisión dictada por el CSD hace ahora apenas diez días.

En el mismo prevén un derecho a cobro por esta partida de quince millones de euros para el año 2021. Cantidad que incluyen en el presupuesto total aprobado para este año en curso de 316.984.304 euros frente a los 224.890.848 del presupuesto del 2019.

Presupuesto donde incluían haber cobrado la mitad del montante global de esta partida (7.500.000) correspondiente al período entre el 1 de julio al 31 de diciembre de ese mismo año.

Cantidades que ahora mismo están en el aire tras la reciente resolución del CSD permitiendo los partidos de los viernes y 20 lunes a lo largo de la temporada. Decisión condicionada a si sale adelante el recurso que la propia RFEF ha presentado esta misma semana ante el contencioso administrativo.