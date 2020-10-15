El CSD admite que compete a las CCAA decidir sobre el público en los partidos UEFA

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha anunciado en una rueda de prensa que el club se mantiene en contacto con el Gobierno Vasco para acordar las condiciones en las que el público accederá a Anoeta por primera vez desde el inicio de la pandemia.

La UEFA, a diferencia de LaLiga, permite el acceso limitado de público a los estadios, siempre de acuerdo con las normativas vigentes en cada país o comunidad autónoma y en el caso de Euskadi, la orden vigente actualmente permite la entrada a espectáculos deportivos al aire libre de un máximo de 1.000 personas, una norma que la Real pretende aplicar para reiniciar la vuelta de público a su estadio.

El pasado lunes publicamos la carta enviada por la Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en respuesta a la UEFA sobre la posibilidad de meter público hasta un 30% del aforo en las competiciones continentales. Tanto la Liga de Campeones como la Europa League.

Postura que el CSD puso en conocimiento del máximo organismo del fútbol europeo. Como ya recogimos en el artículo del pasado martes, CSD dejaba claro que ahora mismo no es viable el público en los estadios en el fútbol profesional. "La presencia de espectadores en eventos de fútbol y baloncesto a nivel profesional".

Sin embargo, el decreto-ley que otorga la competencia al CSD sobre los afortos de los estadios la limita a los partidos de LaLiga y de la ACB. El resto de competiciones corresponden a las CCAA. Segun la Cope, el CSD no va a plantear más batalla sobre este tema, que deja en manos de las CCAA.

Y esta es la vía que ha encontrado la Real Sociedad y a la que podrían acogerse el resto de equipos profesionales al permitir la UEFA el acceso de público.



El Fútbol Club Barcelona podría contar también con este mismo aforo con motivo del choque del próximo martes ante el Ferencvaros en el Camp Nou. Solo necesita el visto bueno de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat.

Solicitud que pueden presentar todos los equipos europeos, así como la propia RFEF con motivo del choque de la Liga de Naciones del 17 de noviembre ante Alemania.