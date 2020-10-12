El Barça pide disculpas a la Generalitat por las declaraciones de su abogado

Este domingo dimos cuenta en IUSPORT del cruce de declaraciones entre Román Gómez Pontí, jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, y Gerard Figueras, secretario del Deporte de la Generalitat, a propósito de la celebración de las votaciones en la moción de censura promovida contra Josep Maria Bartomeu.

Gómez Pontí había señalado que “si la secretaría del Esport dice que se tiene que votar lo haremos”, pero también que las indicaciones recibidas por parte de la Generalitat “vulneran una ley publicada el 10 de septiembre que dice que no se puede convocar a todos los socios”.

Figueras le contestó que "unas elecciones o un voto de censura se pueden organizar, eso sí, cumpliendo las restricciones sanitarias vigentes.

Como se deduce de las citadas manifestaciones del Secretario General del Deporte, Gerard Figueras, la interpretación que ha realizado en los medios de comunicación el jefe de la asesoría jurídica del FC Barcelona del Decreto-ley 31/2020, de 8 de septiembre, ha generado cierta polémica. Tal es así que el club terminó pidiendo disculpas a la Generalitat por medio de su portavoz, Josep Vives, según informa Santi Giménez en diario AS.

Y es que según dispone la Exposición de Motivos del citado Decreto-ley, “como consecuencia de la situación de excepcionalidad generada en nuestra sociedad por los últimos brotes epidémicos de la pandemia de la COVID-19, mediante la Resolución SLT/2107/2020, de 28 de agosto, se ha adoptado la prohibición de los encuentros y de las reuniones de más de diez personas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en todo el territorio de Cataluña. Esta medida determina la necesidad de establecer, con carácter urgente, una regulación provisional del funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas de Cataluña para que puedan continuar con el desarrollo de sus funciones”. Posteriormente el número de personas se ha reducido de diez a seis.

Para ello, este Decreto-Ley habilita a los órganos de gobierno de las entidades deportivas de Cataluña para que se puedan reunir y adoptar acuerdos a distancia siempre que sus estatutos no lo prohíban expresamente. Debe remarcarse las palabras “a distancia”, pues ésta es la finalidad del legislador catalán: permitir la celebración de reuniones telemáticas (como es el caso de las Asambleas Generales) mediante el uso de medios telemáticos, para no obstaculizar la gestión habitual de una entidad deportiva.

Pero el Decreto-ley excluye expresamente de esta posibilidad de utilización de medios telemáticos en reuniones en diversas cuestiones de gran trascendencia para una entidad deportiva, como, por ejemplo, es el caso de la celebración de un voto de censura contra el presidente y/o la junta directiva de la entidad.

En ningún caso, a pesar de las afirmaciones del abogado Gómez Ponti, este Decreto-ley impide la celebración de asambleas generales presenciales, aunque tengan como objeto la celebración de un voto de censura, sino todo lo contrario. Es preciso que la votación de un voto de censura se celebre de modo presencial, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios aprobados por las autoridades competentes. Y el legislador así lo ha querido para evitar probablemente incidencias informáticas en votaciones tan transcendentales que pueden acabar con un mandato presidencial.

Es cierto que las asambleas generales presenciales estuvieron prohibidas en el caso de las entidades deportivas de Cataluña, gracias al Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, pero su vigencia se restringía únicamente a un determinado periodo temporal: “mientras se mantenga el estado de alarma”, el cual fue levantado el pasado mes de junio.

En conclusión, nada impide que en la situación actual se pueda celebrar un voto de censura, con carácter presencial de los socios, si se cumplen los requisitos exigidos por las autoridades competentes, y no se estaría vulnerando ninguna ley, a pesar de la interpretación de Gómez Ponti por la que aseguraba que el Secretario General del deporte catalán podría vulnerar la propia ley catalana si permitiera la celebración del votación de censura.

Finalmente, como hemos adelantado, el club pidió disculpas a la Generalitat y a Figueras en particular, por el tono empleado por Gómez Ponti.