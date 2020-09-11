Pellegrini critica la decisión de la RFEF de impedir jugar este lunes

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha denunciado el desorden que le ha provocado a su calendario de entrenamientos el cambio de horario del Alavés - Betis, que pasa de la noche del lunes al domingo a las 14.00.

Dicho cambio llegó motivado por la decisión de la Jueza de Competición, Carmen Pérez, por delegación de la RFEF, de prohibir los partidos de LaLiga tanto en lunes como en viernes.

En declaraciones que recoge el diario ABC, Pellegrini destaca que "me extrañó que se pudiera organizar un cambio a tres días de un partido porque la planificación del trabajo semanal es absolutamente distinta. Creo que para los equipos a los que le cambian la fecha cuando está programada una actividad diaria es muy malo. Que una liga tan importante como la española tenga esos cambios no me parece bien".

Además, según destaca ABC, el chileno cree que en España debería mejorarse la planificación, algo en lo que le aventaja la Premier League: "Hace tiempo que dije que creo que en Europa las mejores ligas son la inglesa y la española. La inglesa, por su organización, horarios, por la gente cómo llenan los estadios y en España es donde mejor se juega al fútbol. Son las dos ligas con los mejores jugadores".

Considera que "en una liga de esta magnitud no puede ser que a tres días cambien la hora y el día, y que todavía no sepamos la fecha del segundo, ni el tercer partido. Tiene que haber capacidad de planificación mejor para una liga tan importante. Ojalá sea un momento puntual de alguna divergencia que se arregle en el futuro. Que haya un calendario estable y que jugadores y técnicos puedan saber exactamente cuándo se juegan los partidos, es bueno para los hinchas, televisión y todo el mundo".