La RFEF sigue teniendo dudas sobre la inscripción del Córdoba y pide información adicional al juez

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en un escrito al que ha tenido acceso COPE CÓRDOBA e IUSPORT, ha solicitado este viernes al Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba información adicional de cara a una posible inscripción del Córdoba CF para poder competir esta próxima temporada en Segunda División B.

Según adelantó Toni Cruz en Cadena COPE, la RFEF ha pedido al juzgado mercantil que informe "si los autos en los que se autoriza la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD así como el derecho a seguir participando en la competición mantienen a día de hoy su plena vigencia".

También ha solicitado que, “a la vista de las diferentes solicitudes de inscripción presentadas”, se les confirme “quién ostentaba la representación legal del Córdoba C.F. S.A.D en el mes de agosto de 2020, así como actualmente a efectos de clarificar el interlocutor válido”.

Desde Las Rozas se ha pedido dicha información al Juzgado para "dar cumplido trámite a las resoluciones dictadas por este Juzgado y poder proceder a la inscripción solicitada de manera urgente y provisional en tanto en cuanto se resuelven los recursos planteados por esta parte y por otras en el presente procedimiento contra los referidos autos”.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre de 2019, el grupo Infinity adquirió oficialmente la "unidad productiva" del Córdoba CF. El fondo de Baréin pagó los 3,25 millones de la subasta judicial para garantizar la continuidad de la actividad deportiva de todas las categorías del conjunto franjiverde, pero no adquirió la antigua SAD, la que estaba inscrita en competición, sino su Unidad Productiva, y ahí radica el principal obstáculo para su admisión por la Federación.

Dicha operación se constituyó como la primera compraventa de la unidad productiva de un equipo de fútbol, lo que sentaría un precedente que la RFEF pretende evitar al ir en contra de los principios que rigen la participación en las competiciones, sus ascensos y descensos.

La RFEF se opuso desde el primer momento

La RFEF ha mantenido desde que se inició este asunto una línea coherente de oposición a esta operación por no ajustarse a la normativa federativa. No obstante, se muestra prudente pues en ningún caso desea incurrir en desobediencia a la autoridad judicial. De ahí la petición de información adicional de este viernes.

La RFEF ha recordado que “los clubes de nueva creación deben quedar adscritos a las últimas categorías de las federaciones territoriales que, en el caso de Andalucía es la categoría de Segunda Provincial”.

La Federación informó en su momento a los interesados que “una entidad de nueva creación no puede pasar a competir directamente en la categoría nacional de Segunda División B porque ello incumple con los más elementales principios de promoción y ascenso basados en méritos deportivos”.

La RFEF aclaró que “no existe inconveniente alguno en que una nueva entidad adquiera a la anterior, pero la entidad que compite debe seguir siendo la misma en todo momento”, de forma que “si la entidad jurídica que pretende competir es otra, debe empezar desde las categorías inferiores”.

Finalmente, advirtió que una nueva entidad “no puede situarse en la posición de la otra que por méritos deportivos consiguió una posición a categoría de nivel superior a la más inferior”.

EL ESCRITO DE ESTE VIERNES DE LA RFEF AL JUEZ



"Habida cuenta de que se ha recibido en la RFEF distintas solicitudes de inscripción en las competiciones deportivas para la Temporada 2020-2021 relacionadas con la concursada Córdoba CF SAD que guardan relación con todas las cuestiones jurídicas suscitadas en el presente procedimiento, y ante la necesidad, con carácter de urgencia, debido al inminente inicio de las competiciones, de tramitar la inscripción, mediante el presente escrito se solicita al Juzgado la siguiente información:



En relación con los autos dictados en el presente procedimiento de fecha 18 y 26 de noviembre de 2020, por los que se autorizala venta de la UP del Córdoba CF SAD así como el derecho a seguir participando en la competición, si estos mantienen a fecha de hoy su plena vigencia.



A la vista de las diferentes solicitudes de inscripción presentadas, y de que cada una de estas se atribuye respectivamente la representaclón legal de la entidad, se nos confirme quién ostentaba la representación legal del Córdoba CF SAD en el mes de agosto de 2020, así como actualmente a efectos de clarificar el interlocutor válido.



La presente solicrtud de información se lleva a cabo a los efectos de dar cumplido trámite a las resoluciones dictadas por este Juzgado y poder proceder a la inscripción solicitada de manera urgente y provisional, en tanto en cuanto se resuelven los recursos planteados por esta parte y por otras en el presente procedimiento contra los referidos autos".



