El Casademont pide paralizar la ACB si el CSD no autoriza la vuelta del público

El Casademont Zaragoza ha propuesto al presidente de la ACB ir a la huelga patronal como medida de fuerza para conseguir un retorno programado de los aficionados a los pabellones.

Así lo recoge una carta emitida por el club maño y que ha avanzado el periodista Ignacio Ojeda en su cuenta de twitter este martes y se hace eco Mundo Deportivo.

El Casademont propone “una huelga patronal en la ACB y la paralización inmediata de la competición durante el tiempo que sea preciso” si en una reunión prevista con el CSD el próximo día 15 “no se obtiene una respuesta clara, concisa y vinculante”, a estas reivindicaciones para “el regreso paulatino de público a nuestros pabellones, o en su defecto la concreción de una compensación económica directa por los daños y perjuicios provocados por las restricciones normativas”.

En el escrito, el club maño enumera una serie de agravios y daños que están sufriendo los clubs en su economía, imagen e impacto social, y considera que avanzar en la competición “sólo beneficia a las Autoridades y a los profsionales afectos a la actividad (...) mientras los Clubes debemos cargar con la totalidad de los gastos”.