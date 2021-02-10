Lopetegui no piensa llamar a Bordalás: "La única víctima es Ocampos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo el lunes sobre el incidente protagonizado en el último partido de Liga frente al Sevilla, en el que acabó expulsado tras enzarzarse en una discusión con Julen Lopetegui, que puede "entender el enfado" del técnico sevillista, "pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable".



La fuerte discusión, con insultos entre ambos técnicos, se produjo a raíz de la dura entrada realizada por el togolés Djené Dakonam, defensa del Getafe, sobre el argentino del Sevilla Lucas Ocampos, quien fue retirado en camilla del campo y sufre un esguince de grado II en el tobillo izquierdo.



"No entiendo el estado de Lopetegui y menos los insultos y la falta de respeto hacia el Getafe y hacía mí. Puedo entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable", dijo Bordalás en conferencia de prensa.



El técnico del Getafe indicó que desde que acabó el partido, hace dos días, no ha hablado de manera privada con Lopetegui, quien se disculpó públicamente por su comportamiento.



"No he hablado y me habría gustado que hubiera descolgado el teléfono y se hubiera disculpado conmigo. Es lo que habría hecho yo. Entiendo que uno pueda estar caliente o enojado, pero cuando se comete un error hay que tener la humildad suficiente para disculparse porque es lo que habría hecho yo", indicó.

Lopetegui le responde

Pues bien, Lopetegui le respondió a su manera este martes en la rueda de prensa previa al partido frente al Barça de este miércoles.

Sobre Ocampos, reconoce que es una lesión complicada por mucho que no sea el peor escenario posible: "La lesión de Ocampos claro que es importante. Va a estar un tiempo importante fuera de los terrenos de juego y en un momento clave de la temporada.

"Lucas es importante para nosotros y lo ha jugado prácticamente todo. Lamentando las bajas, tampoco podemos pararnos ahí sino mirar las soluciones y dar la confianza a los jugadores que estén. No va a estar por un tiempo y de poco vale mirar para atrás. Es fruto de la competición y del año tan particular, más allá del propio fútbol. Hay que adaptarse".

Además, aparcó toda la polémica del partido anterior: "Todo lo que tenía que decir con respecto al partido anterior ya lo hice. Estamos enfocados en un partido precioso como el de mañana y en todo caso, la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos".