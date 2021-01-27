Laporta acusa a la Gestora y a la Generalitat de "no respetar al Barça"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta señaló a la junta Gestora del club, a la Generalitat y al Procicat (Plan de Protección Civil de Cataluña) de "no respetar suficientemente" a la entidad azulgrana, respecto a la celebración de las elecciones a la presidencia de la misma.



Laporta animó, con un certificado de responsabilidad en la mano, a que "los socios vayan a votar presencialmente el 7 de marzo porque pueden hacerlo con el certificado de responsabilidad de la Generalitat de Catalunya". Y consideró que "si se puede ir a mítines electorales (de las elecciones al Parlament) también se puede ir a votar".



El candidato opinó, en una comparecencia ante los medios, que "son las elecciones más importantes de la historia del club por la situación de máxima dificultad económica y deben ser las más transparentes".



Por eso dijo que "el voto por correo debe estar muy bien organizado" y desveló que su candidatura ha pedido "a la Gestora que informe del proceso y de la trazabilidad del voto".



También habló del central Éric García: "No entiendo por qué Éric García se debe fichar ahora cuando puede llegar gratis en junio", dijo Laporta después de que Víctor Font asegurara que ha hecho gestiones para que el central del Manchester City llegue este mercado de invierno por 3 millones de euros más variables que no se pagarían hasta el curso siguiente.



"Me mantengo en la misma posición que en la última reunión. Como candidatos no podemos atribuir ciertas funciones a la Gestora que no le corresponden", insistió Laporta sobre este asunto en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en su sede electoral de la Fábrica Moritz de Barcelona.



En el encuentro con los medios también intervino Jaume Giró, el responsable económico de la candidatura, quien sentenció que "la situación económica del club no es una fotografía estática, sino en movimiento, y cada semana se mueve a peor".



Giró también dijo que "no es verdad que la situación económica sea culpa de la pandemia". Sobre este aspecto consideró que "el coronavirus ha agravado la situación, pero no la ha creado. Si comparamos el beneficio neto con el de los otros clubes es peor el del Barça".



Respecto a si habrá una rebaja salarial entre los jugadores, explicó que "se hará alguna desinversión", pero no cree que "sea necesario hacerla drástica".