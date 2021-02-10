El CSD elabora un plan para evitar el confinamiento de los deportistas

El plan 'Concentrados en Tokio' es la respuesta que ha previsto para los deportistas de élite el Consejo Superior de Deportes (CSD) ante un hipotético confinamiento domiciliario de la población y permitiría su estancia, mediante una "burbuja", en las instalaciones de los Centros de Alto Rendimiento (CAR).



"Precisamente porque se nos quedó esa espina en el corazón cuando sobrevino el primer confinamiento, hemos previsto el plan Concentrados en Tokio para que si viniera un nuevo confinamiento puedan quedarse en los propios CAR entrenando", dijo la presidenta del CSD, Irene Lozano, en su visita este martes al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León.



Lozano ha destacado la capacidad "extraordinaria" mostrada por los deportistas de alto nivel para amoldarse a las especiales circunstancias durante el periodo del primer confinamiento en el mes de marzo tras decretarse el estado de alarma y ha valorado que ayudarán "a trasladar a la población mensajes importantes".



"Los deportistas han demostrado su absoluta comprensión de cuáles son los grupos vulnerables en la sociedad, según ha establecido el Ministerio de Sanidad de manera conjunta con las Comunidades Autónomas, y de aquí a los Juegos aún queda tiempo en términos de vacunación y esta semana el Ministerio ha dicho que no es el momento de hablar de ello y nosotros somos de la misma opinión", aseguró.