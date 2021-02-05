El TAD rechaza suspender el calendario de 9 partidos en 21 días del Jaén FS

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) rechazó la petición del Jaén Paraíso Interior FS de suspender de manera cautelar el calendario de 9 partidos en 21 días que tiene que afrontar el conjunto andaluz de Primera División entre este sábado y el 26 de febrero con 5.000 kilómetros a recorrer en autobús, anunció la entidad.

El Jaén Paraíso Interior FS mostró durante esta semana su indignación con el Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por tener que disputar un "maratón de 9 partidos" entre el 6 y el 26 con 7 desplazamientos que supondrán recorrer 5.000 kilómetros.

En este calendario, el Jaén Paraíso Interior tiene que combinar los 4 partidos aplazados de la primera vuelta por la crisis sanitaria con los de la segunda y la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey en la pista del Movistar Inter FS.

La junta directiva y el cuadro técnico pidieron a la RFEF que apostaran por un calendario alternativo y solicitaron el apoyo de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala "para que preserven la salud de sus socios".

Germán Aguayo, presidente del Jaén Paraíso Interior FS, dijo que le parece una "auténtica barbaridad" jugar 9 partidos en 21 días y que eso "es adulterar la competición".

"Bastante mermados estamos ya con lo que hemos sufrido con la covid-19, que nadie tiene culpa evidentemente. Es lamentable querer exponer a los jugadores a jugar tanto partido seguido, sin descanso, expuestos a lesiones, viajando de un sitio a otro sin poder descansar apenas, sin poder recuperar", comentó.

El maratón de partidos de los jiennenses comenzará este sábado ante el Viña Albali-Valdepeñas FS en el Pabellón de La Salobreja, continuará el 9 en la pista del Movistar Inter con los cuartos de final de la Copa del Rey, y el 11 otro partido con los valdepeñeros, en este caso fuera, correspondiente al aplazado de la primera vuelta.

El presidente del club amarillo resaltó que siempre han estado "dispuestos a colaborar y a jugar el máximo de partidos posibles", pero señaló: "Creo que esto es inviable y se expone sin necesidad a jugadores, que no son maquinas, son personas evidentemente y hay que mirar por su salud".