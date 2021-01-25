Florida pide albergar los JJOO si no se pueden celebrar en Tokio

F: Jimmy Patronis (Twitter)
El jefe financiero del estado norteamericano, Jimmy Patronis, ha solicitado en una carta al presidente del COI, Thomas Bach, que considere un posible traslado
El estado de Florida ha propuesto este lunes al Comité Olímpico Internacional (COI) que sea considerado como sede de reubicación de los Juegos Olímpicos de Tokio en caso de que la pandemia de la COVID-19 dificulte su celebración en la capital japonesa.
A seis meses de la inauguración de los Juegos de Tokio,
