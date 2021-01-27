Miércoles, 11 de Marzo de 2026

Actualizada Miércoles, 11 de Marzo de 2026 a las 15:52:54 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Japón dice que la decisión final sobre los JJOO se tomará en consenso con el COI

EFE / IUSPORT Miércoles, 27 de Enero de 2021

"La decisión no corresponde al Gobierno. Llevamos a cabo los preparativos colaborando con el COI, el Gobierno de Tokio y el comité organizador", dijo el líder nipón.

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, señaló este miércoles que la decisión final sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio no corresponde solo a Japón, sino que dependerá también del Comité Olímpico Internacional (COI) y del comité organizador.

Suga se pronunció así al ser preguntado en una

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder