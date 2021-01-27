Un nuevo escándalo de dopaje en Rusia afecta al atleta Serguéi Shubenkov

F: World Athletics
El entrenador del atleta, Serguéi Klevtsov, afirma que las noticias publicadas "no se corresponden con la realidad"
Un nuevo escándalo de dopaje ha sacudido los cimientos del atletismo ruso, ya que la prensa local informó este miércoles del positivo de uno de sus atletas más respetados, Serguéi Shubenkov, subcampeón mundial de 110 metros vallas, aunque su entrenador lo niega rotundamente.
"No hay ningún comentario que hacer
