Tokio no considera indispensable una vacunación masiva para los JJOO

Los organizadores nipones recalcaron que barajan un amplio elenco de planes para diferentes posibilidades de evolución de la pandemia, que afectarán a las medidas de prevención de contagios entre atletas y a la presencia de público en las gradas, asuntos que deberán ser definidos en los próximos meses.
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 señalaron hoy que no ven indispensable la vacunación masiva en Japón para poder celebrar la cita olímpica, ya que se están preparando "para todos los escenarios posibles".
Los responsables del comité organizador reafirmaron este jueves su determinación de organiza
