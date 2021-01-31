El Mundo desvela el contrato millonario de Messi con el Barcelona

El contrato del futbolista argentino Lionel Messi con el FC Barcelona asciende a 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas –entre la 2017/2018 y la que está en curso– hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio, lo que lo convierte en el "contrato más caro de la historia del deporte".

El diario El Mundo publica en exclusiva en la edición de hoy domingo los términos de dicho contrato cuyo importe aclara es "la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos".

Según el rotativo "el cómputo neto, una vez aplicados los impuestos (el tipo más alto del IRPF para los ingresos procedentes de su contrato laboral, y el del impuesto de sociedades para los ingresos procedentes de su contrato de imagen), además de las deducciones de la Seguridad Social, representa más de la mitad de esta cantidad: alrededor de 297 millones de euros".

La remuneración representa, según El Mundo, 138.809.404 euros brutos (74.900.000 netos), que desglosa de la siguiente forma: 380.299 euros brutos al día (210.297 euros netos), cifra a la que hay que añadir los rendimientos de la explotación de su imagen, apartado en el que el jugador se reserva, además, hasta el 80% de los ingresos obtenidos por este concepto.

EL MUNDO dispone de la copia del documento suscrito por el futbolista con el conjunto azulgrana el 25 de noviembre de 2017, que "constituye el mayor contrato de la historia del deporte" y cuyo contenido, según el diario, ha permanecido en "el más absoluto secreto" hasta la fecha.

El documento firmado por el jugador y el club consta de 30 páginas, divididas entre un contrato de trabajo (el 85% de las cantidades pactadas) y uno de derechos de imagen (el 15% del salario que permite la Ley a los clubes pagar por este concepto).

El documento además de la firma de Lionel Andrés Messi, lleva las firmas en representación del FC Barcelona del ex presidente, Josep Maria Bartomeu i Floreta, el ex vicepresidente deportivo, Jordi Mestre Masdeu, y el CEO de la entidad en aquel momento, Óscar Grau Gomar.

La información aparece semanas después de que la memoria del club desvelara la enorme deuda económica que tiene la entidad azulgrana (1.173 millones de euros), de los cuales 730 millones son a corto plazo y 196 por traspasos a otros equipos.



En los últimos días, también se filtró un informe de la secretaría técnica del club, en el que esboza la situación de los centrales del primer equipo y recomienda el fichaje de Eric García (Manchester City).



El club azulgrana, inmerso en una grave crisis institucional y económica, está sin junta directiva desde finales de octubre, cuando el equipo de Josep Maria Bartomeu presentó la dimisión y una junta gestora, presidida por Carles Tusquets, tomó el mando de la institución desde entonces.



La Gestora apuró al máximo los términos legales y convocó elecciones para finales de enero, pero las recomendaciones sanitarias determinaron que las mismas debían celebrarse el 7 de marzo, de común acuerdo con los tres candidatos a la presidencia: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.



Precisamente Tusquets, que está a favor de contratar a Eric García, realizó unas declaraciones a principios de diciembre, que después tuvo que matizar, en las cuales admitía que "económicamente" era partidario de la venta de Leo Messi.



"Económicamente, habría vendido a Messi. Habría sido lo más deseable, y más teniendo en cuenta los límites salariales que establece LaLiga", aseguró.