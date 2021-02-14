LaLiga seguirá con 20 equipos y habrá nueva Champions en 2024

No habrá reducción de clubes de LaLiga, ni ha estado encima de ninguna de las mesas de negociación de las múltiples reuniones y encuentros de trabajo de los máximos representantes de las grandes Ligas Europeas con la UEFA para la reforma de la nueva competición europea.

Una nueva Super Champions que la UEFA tiene previsto aprobar el próximo mes de marzo con una duración de 9 años (desde 2024 a 2033) y con un formato más atractivo que el actual donde se pretenden más y mejores partidos en una primera fase que cambiará de la actual liguilla a 10 partidos que no serán a ida y vuelta y donde cada club jugará 5 partidos como local.

La nueva competición europea pasará de 32 a 36 equipos y de 125 partidos en la actualidad a 255 por los que se pretende incrementar los ingresos económicos de los clubes por los derechos de televisión.

La nueva Super Champions tendrá 4 jornadas más en la primera fase pero eso no será un problema con los actuales calendarios de las competiciones domésticas pues la idea es que no se desdoblen los octavos de final como en la actualidad (así se ganarían 2 fechas), empezará una semana antes y habrá partidos 4 jueves para poder espaciar más los encuentros.

De este modo, no será necesario que ninguna liga europea reduzca su número de equipos en la actualidad pues esa medida sería perjudicial para los propios clubes puesto que si se reducen las Ligas, habría menos jornadas, menos partidos y por tanto menos ingresos televisivos por lo que se conseguiría el efecto contrario al que se pretende.

Además, una reducción de ingresos en los clubes por este motivo provocaría también una reducción de salarios a los jugadores.

La UEFA, ni aboga ni ha instado a las grandes Ligas a reducir equipos, sino todo lo contrario. De hecho el pasado el 28 de enero se celebró el Órgano de Control de los derechos de Televisión, en el que por cierto no estuvieron ni Real Madrid ni Barça, y donde Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicó el proyecto de Superliga y la nueva reforma que propone la UEFA y donde Andreu Camps, secretario general de la RFEF, dijo no tener ni idea de esa reforma y que le sorprendía esos cambios sin que ellos lo supiesen.