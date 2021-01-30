Un muerto en el enfrentamiento entre seguidores del Santos y del Palmeiras

Un hincha del Corinthians murió este sábado tiroteado en Sao Paulo durante un enfrentamiento con seguidores de su enconado rival, el Palmeiras, que se preparaban para ver el partido de su equipo en la final de la Copa Libertadores ante el Santos.



La Policía Militarizada del estado de Sao Paulo indicó que el enfrentamiento con intercambio de ataques con piedras y palos, pero que terminó con algunos disparos de arma de fuego, ocurrió en la Avenida Padre Arlindo Vieira, en el popular barrio de Sacomá, en la zona sur de la capital paulista.



Según las autoridades 21 hinchas del Palmeiras y otro del Corinthians fueron detenidos y llevados a una comisaría policial próxima al lugar de los hechos.



De acuerdo con el informe policial a los hinchas que fueron detenidos se les decomisaron 26 barras de hierro, once garrotes de madera y tres explosivos de mediano alcance.



La Secretaría de Seguridad Pública regional, en tanto, indicó que dos hinchas del Corinthians, heridos gravemente por los disparos, fueron remitidos a un centro hospitalario y uno de ellos, todavía sin ser identificado, murió minutos después.



Después del incidente, los alrededores del estadio Allianz Parque de Sao Paulo, casa del Palmeiras y donde se preparaba una probable celebración en un eventual título continental, tuvieron la seguridad reforzada para evitar disputas entre hinchas del "Verdao" con otros rivales de la capital paulista.



El Palmeiras juega este sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro su quinta final de la Copa Libertadores, título que solo ganó en 1999 a expensas del colombiano Deportivo Cali.



El Santos, por su parte, fue ganador del torneo en 1962, 1963 -ambas con Pelé como máxima figura- y 2011, esa última vez ante el uruguayo Peñarol y liderado en el campo por Neymar Jr. El conjunto del puerto paulista perdió la final de 2003.