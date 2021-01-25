Canarias se promociona como un "paraíso del entrenamiento" en invierno

Canarias se promocionará como "paraíso del entrenamiento" para deportistas profesionales en invierno, sumando "la seguridad sanitaria como un valor del destino" en tiempos de la covid-19, además de su clima y sus instalaciones, entre otros, según ha anunciado este lunes la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo.



"Posicionar al archipiélago como el mejor destino de invierno en Europa para quienes necesitan desarrollar sus entrenamientos de cara a la alta competición, gracias a las condiciones inigualables que las islas Canarias ofrecen", es el propósito de esta promoción, que se hará a través de materiales que se difundirán a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, avanza en un comunicado dicho departamento.



Testimonios de algunos de los 200 deportistas de élite de 35 nacionalidades diferentes que han elegido ya a las islas como su base de entrenamientos de este invierno, entre ellos regatistas que se preparan en Lanzarote para los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para julio de 2021, formarán parte de sus mensajes, destaca.



Y, como ejemplo, cita al medallista Sime Fantela, campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 en la clase 470, quien afirma en uno de ellos que Lanzarote es "el paraíso de la vela".



La Consejería de Turismo subraya, al tiempo, su apuesta por publicitar el archipiélago en ese sector como lugar idóneo para la práctica deportiva no solo por su clima, geografía, temperatura del agua y servicios especializados para los deportistas, sino también como destino seguro frente a la covid-19, "en estos momentos donde prácticamente todos los países europeos han impuesto medidas más restrictivas por el incremento de nuevos contagios", según precisa.



Porque, "mientras en el resto de Europa se ha vuelto a medidas restrictivas y de confinamiento en algunos casos, en las islas podemos acoger a quienes no pueden dejar de entrenar", se argumenta en palabras de su consejera, Yaiza Castilla.



El mismo mensaje da el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, que apunta a la concentración de regatistas internacionales de Lanzarote como muestra de que quienes compiten tienen en el archipiélago no solo "unas condiciones climáticas que no encuentran en Europa, sino también la libertad de continuar con sus rutinas deportivas en instalaciones de alto nivel, tanto alojativas como deportivas, en un entorno comprometido con la seguridad sanitaria".