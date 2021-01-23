La Real Sociedad cede a Willian José al Wolverhampton

El delantero brasileño de la Real Sociedad, Willian José, jugará cedido hasta el final de la temporada en el Wolverhampton Wanderers inglés, que dispondrá de una opción de compra sobre el jugador txuriurdin.



La Real Sociedad ha dado a conocer la cesión en un escueto comunicado en el que informa de que ha alcanzado "un acuerdo con el Wolverhampton Wanderers F.C. para la cesión de Willian José hasta el 30 de junio de 2021". "La entidad británica tendrá una opción de compra", concluye la nota.



Willian José no fue incluido en la convocatoria para jugar hoy ante el Betis debido a que las negociaciones para su cesión al Wolverhampton se encontraban ya "muy avanzadas".



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, confirmó, en la rueda de prensa previa al partido, que no podría contar con el brasileño, a diferencia de lo que hizo el miércoles en Copa, debido a lo avanzado de la negociación para la salida del jugador a la Premier.



También confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para incorporar en su lugar al delantero Carlos Fernández, actualmente en el Sevilla, aunque no quiso entrar en más detalles.



Willian José jugó su último partido con la Real el pasado miércoles en Córdoba, donde marcó los dos goles que permitieron a su equipo clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey.