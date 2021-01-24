La RFEF, pendiente del CSD para cerrar dónde juega el partido contra Kosovo

Como saben los lectores de IUSPORT, el sorteo de la FIFA para la fase de clasificación previa al Mundial de Qatar ha encuadrado en el mismo grupo a España y a Kosovo, estado que declaró su independencia de Serbia en febrero de 2008 y que nuestro país sigue sin reconocer.

Pero no somos los únicos que no lo reconocemos. Resulta que de los cinco países que conforman el grupo de España en esta fase de clasificación, tres no reconocen a Kosovo como estado independiente. Sólo Suecia lo reconoce. Una situación verdaderamente comprometida.

En marzo de este año, la selección de Kosovo tendrá que pisar territorio español para jugar uno de los dos partidos de clasificación contra los de Luis Enrique Martínez y el Gobierno español deberá validar los pasaportes de los jugadores.

Tras el sorteo, llegó a especularse con que España presionaría para jugar en territorio neutral cuando nuestro país juegue como local, pero no parece que vaya por ahí el asunto, habida cuenta la influencia de los grupos independentistas catalán y vasco en el Gobierno que preside Pedro Sánchez para que España juegue contra Kosovo en nuestro territorio sin poner reservas de clase alguna.

El artículo 3 e) del Reglamento de la Fase de Clasificación establece que durante toda esta fase, "las federaciones participantes serán responsables de e) solicitar en el consulado o embajada del país anfitrión los visados de entrada necesarios con la suficiente antelación; si fuera necesario, requerir la asistencia de la federación anfitriona lo antes posible".

Además, la normativa FIFA obliga a la RFEF a acordar con la Federación de Kosovo los horarios de entrenamientos por escrito o a suministrarle balones y otro material para dichas sesiones. Además, en el reglamento la FIFA recomienda que las federaciones anfitrionas, en este caso España, cuando jueguen en territorio nacional contra Kosovo, corran con los gastos de transporte de la selección visitante, así como su alojamiento y la manutención en un hotel "de primera clase".

Pues bien, cuando apenas quedan dos meses para el enfrentamiento entre ambas selecciones, la RFEF ha manifestado cierta preocupación, según el diario Marca, ante la posibilidad de que el partido no se pudiera disputar en territorio español.

Ante estas informaciones, el Consejo Superior de Deportes habría ratificado su total disposición a que el choque se dispute en nuestro país, toda vez que entre las tres partes implicadas (Ministerio de Asuntos Exteriores, CSD y RFEF) resuelvan todos los detalles en una última reunión de trabajo aún pendiente.

Desde el CSD explican a Marca que "la flexibilidad formal ofrecida por el Gobierno, en aras de los intereses de nuestra selección" está pendiente de una "carta de condiciones" que la RFEF debe suscribir, "como en su día hiciera la Federación Española de Balonmano".

La Federación de Fútbol hacía también referencia a sus homólogos de balonmano, poniéndola como ejemplo ya que fue anfitriona del Mundial junior, que contó con presencia de Kosovo. Desde el CSD explicaronn a Marca que la RFEB firmó esa relación de "detalles técnicos", que a su vez se remitió a la Federación Internacional, y que contribuían a salvaguardar por un lado la celebración deportiva y por otro, el posicionamiento político de nuestro país.

Mientras desde el Consejo aguardan a que la RFEF acuda a esa última reunión en la que se deje todo resuelto para la disputa del España-Kosovo en territorio nacional (con la firma de la consiguiente carta y su inmediato envío a la FIFA), según Marca, desde la Federación de Fútbol, sin embargo, consideran que la postura del CSD es contraria a la disputa del partido en nuestro país, anunciando incluso que ya están realizando algunas gestiones con Francia y Portugal para jugar allí como locales. El CSD desmiente a Marca esta afirmación de forma rotunda: "Este organismo ha abogado en todo momento porque el partido se celebre en España".