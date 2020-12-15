El juez mantiene la causa contra el expresidente del Huesca en el caso Oikos

El juez de Huesca que instruye el caso "Oikos", de amaños de partidos en el fútbol profesional español, ha rechazado sobreseer la causa contra el expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y el exjugador del Deportivo Íñigo López, y ha anunciado un aluvión de nuevas pruebas periciales y testificales en torno al presunto fraude llevado a cabo.



En un reciente auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca analiza la petición de sobreseimiento sobre la base de la supuesta ilicitud de los registros llevados a cabo el 28 de mayo del año pasado, al inicio de la causa, en el despacho del presidente del club oscense y en la vivienda del futbolista.



Los representantes legales de ambos investigados sustentaron su demanda en el hecho de que los mandamientos de registros fueron firmados el 29 de mayo de dicho año, un día después de llevarse a cabo la operación, lo que, en opinión de los letrados, habría viciado todo el proceso de obtención de pruebas inculpatorias.



El juez alega, sin embargo, que ambas órdenes fueron firmadas un día antes de los registros y que fue la caída en esa misma jornada del sistema de comunicación en red Avantius lo que impidió su transmisión por este canal.



"En definitiva -argumenta el instructor-, todo tiene una explicación sencilla que dista mucho de la grave irregularidad procesal denunciada", lo que le lleva a denegar la nulidad de las pruebas obtenidas en los registros.



Por esta razón, descarta la supuesta "insuficiencia" del cuadro indiciario obtenido por los investigadores policiales, cuya validez ratifica, así como la debilidad de otras pruebas derivadas de interpretaciones "sesgadas" de conversaciones telefónicas, falta de acreditación en los supuestos pagos a terceros o a una supuesta actuación irregular de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.



El juez admite que estas supuestas irregularidades, entre otras detenciones arbitrarias, presiones o llamadas a la novia de uno de los investigados, podrían ser objeto del correspondiente "reproche disciplinario", pero insiste en que el contenido de sus informes le impiden tomar una decisión favorable a la petición de sobreseimiento.



Una decisión que basa en el "carácter prematuro" de la petición hecha por los letrados, y en "la existencia de un cuadro indiciario incriminatorio razonable y suficiente".



Recuerda, además, que aún no ha concluido la fase de investigación en torno al conjunto de investigados en relación a los supuestos hechos punibles denunciados, y recalca a renglón seguido que quedan todavía "numerosas diligencias de investigación por practicar".



En su auto, el juez rechaza por este motivo el sobreseimiento de la causa en relación al exdirector financiero del Huesca, Carlos Laguna, cuyo letrado también se sumó a la petición alegando la supuesta falta de validez de las pruebas obtenidas en los registros.

En otro auto dictado unos días antes, al que también ha tenido acceso Efe, anuncia, a lo largo de sus once páginas, la práctica de numerosas pruebas periciales y testificales, entre otras la toma de declaración en calidad de investigados a los integrantes de la plantilla del Reus Deportivo en junio de 2017 por el supuesto amaño de un partido contra el Real Valladolid.



También ordena, entre otras pruebas, investigar los movimientos de las cuentas corrientes de los jugadores Samuel Sáiz y Jacobo Sáez en las fechas en las que se celebró un partido supuestamente amañado entre el Cariñena y el Sariñena, en abril de 2017.



Asimismo, ordena las tomas de declaración en calidad de investigados del jugador Jesús Enrique Salguero, del exdirector deportivo del Huesca Carlos Laguna, así como testigo del director de obra del proyecto de renovación del terreno de juego del estadio del Alcoraz.