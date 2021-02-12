Mori dimite como presidente de Tokio2020 tras la polémica sexista

El ex primer ministro nipón, de 83 años, hizo este anuncio en un encuentro entre los miembros del consejo y la junta ejecutiva del órgano a cargo de Tokio 2020, convocado para discutir las consecuencias de los comentarios de Mori y en el que también se espera una decisión sobre su sucesor.
Los lectores de IUSPORT recordarán nuestro titular de hace escasos días: Yoshiro Mori tiene los días contados en Tokio 2020 tras la reprobación del COI por sus comentarios sexistas.
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