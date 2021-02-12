Lunes, 23 de Marzo de 2026

Actualizada Lunes, 23 de Marzo de 2026 a las 19:05:09 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Mori dimite como presidente de Tokio2020 tras la polémica sexista

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Viernes, 12 de Febrero de 2021

El ex primer ministro nipón, de 83 años, hizo este anuncio en un encuentro entre los miembros del consejo y la junta ejecutiva del órgano a cargo de Tokio 2020, convocado para discutir las consecuencias de los comentarios de Mori y en el que también se espera una decisión sobre su sucesor.

Los lectores de IUSPORT recordarán nuestro titular de hace escasos días: Yoshiro Mori tiene los días contados en Tokio 2020 tras la reprobación del COI por sus comentarios sexistas.

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