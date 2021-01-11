La Sociedad Deportiva Huesca destituye a Míchel Sánchez

La Sociedad Deportiva Huesca informa que ha decidido relevar a Míchel Sánchez y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo, al que llegaron al inicio de la temporada 2019/2020.

El club ha tomado esta complicada decisión en busca de un nuevo impulso, debido a la delicada situación deportiva del equipo en el presente curso. La SD Huesca quiere agradecer a Míchel y todo su grupo la entrega y dedicación mostrada hacia la entidad altoaragonesa desde el primer al último día que han ostentado el cargo.

Míchel y su cuerpo técnico llevaron a la SD Huesca a lo más alto de LaLiga SmartBank la pasada campaña, un hito para el club al lograr su primer título profesional. Tras el descenso el curso anterior, no solo se logró el objetivo de ascender, sino que se consiguió levantando la copa de campeón en la última jornada en Gijón.

Destacado mejor local de la categoría, su estilo de juego y su idea de superar al rival siempre con el balón como protagonista generó elogios desde las primeras jornadas, y el empuje final tras el parón llevó a uno de los mayores éxitos en la historia del club.

La SD Huesca agradece su trabajo y desea lo mejor a Míchel y a todo su equipo en el futuro.

Míchel Sánchez, tercer técnico relevado esta campaña en Primera

Míchel Sánchez, destituido como entrenador del Huesca, es el tercer entrenador relevado en la primera división española (LaLiga Santander) 2020/21.



Su relevo se produce nueve días después del anterior, el de Gaizka Garitano en el Athletic Club, al que sustituyó Marcelino García Toral.

De esta forma, en los pocos días de 2021 ya se han producido más destituciones que en la fase inicial de LaLiga Santander en 2020, en la que tan solo tuvo que dejar su cargo en el Celta Óscar García Junyent, reemplazado por el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet.





