Salen a la luz las cifras de la última renovación de Leo Messi

El diario La Vanguardia ha tenido acceso a las cifras de la última renovación de Leo Messi, la de 2017. En una información de Manel Pérez se asegura que esa última renovación del argentino incluyó, además de un aumento de sueldo anual bruto, que llegaba a los 100 millones de euros, dos bonificaciones adicionales por un total de 78 millones de euros.

La primera de esas bonificaciones, por la renovación de su contrato, era de 39 millones y es lo que motivó, siempre según La Vanguardia, un enfado del jugador con el club por su aplazamiento varias veces. El pago se hizo finalmente el pasado mes de julio.

El segundo bonus, aplazado

La segunda bonificación, también de 39 millones de euros, consistía en una especie de premio de continuidad o de final de carrera y su pago estaba previsto para cuando acabe esta temporada, la 2020-21.

Pero según explica el diario del Grupo Godó, su abono también quedará afectado por el acuerdo de aplazamiento de pagos durante cuatro años que la junta gestora del club ha firmado hace poco con la plantilla.

Este pacto prevé ocho pagos semestrales, una vez acabe la actual temporada y hasta el año 2025. Las cantidades demoradas suponen un 42,9 por ciento de la masa salarial y el interés que el club pagará por el aplazamiento es de un 1 por ciento anual.