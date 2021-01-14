Aparece una papeleta de Benedito en la documentación que presentó Rousaud

Estos últimos días venimos informando en IUSPORT de las sospechas que se han desatado en las elecciones al Barça tras la destrucción de las papeletas con las firmas por parte todos los candidatos que no pasaron el corte, excepto Vilajoana. Benedito no las destruyó pero tampoco las presentó.

Uno de los que alzó la voz de alarma fue el precandidato Toni Freixa, que pidió que las firmas fueran presentadas en cualquier caso a la junta electoral.

En este escenario, las sospechas aumentaron y ha llegado a especularse con una posible compra de firmas.

Según informa Sport, en el día de ayer ha transcendido que entre los boletos entregados por Emili Rousaud se ha encontrado uno del precandidato Agustí Benedito, el primero de todos que anunció que no presentaría sus firmas.

Para salir al paso de las críticas, Rousaud ha emitido un comunicado alegando que su candidatura “ignora cómo ha aparecido un boleto del precandidato Agustí Benedito en las carpetas que entregamos al FC Barcelona el pasado 11 de enero”.

Además de eso, la precandidatura ‘Los mejores, al Barça’ denuncia que “no creemos que se trate de un hecho fortuito sino una práctica malintencionada de terceros”, y señalan que “sospechamos que somos víctimas de una guerra sucia en la que no interesa que participemos en la campaña electoral”.

Para probarlo, el equipo de Rousaud apunta que se anunciaron 2.501 firmas en la puerta del Auditori del Barça, pero que en la primera cuenta, desde el club se contabilizan 2.510. Por otra parte, aseguran que en las pantallas del club en las que se procesa el recuento aparece un número de 2.534.

A pesar de eso, el comunicado añade que “en ningún caso desconfiamos de los empleados del club ni de la junta electoral, pero no conseguimos entender este baile de cifras”.

Para acabar, Rousaud dice mantener el “compromiso con la transparencia y la ética del proceso”, y que él fue el “primero en denunciar la compraventa de boletos”.

Emili Rousaud también ha sido el protagonista en los medios en las últimas horas ya que ha pedido el aplazamiento de las elecciones ya que “en las circunstancias actuales, hay una gran masa de socios que declinaran participar en las elecciones del Barça en virtud de proteger su salud”.