La RFEF insiste en que su propuesta evita el "órdago" de la Superliga

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó la postura de Javier Tebas a la hora de tratar los problemas que atraviesa la UEFA, con el "órdago" de la Superliga de varios clubes al sistema actual.

Según apuntaron fuentes de la Federación a Europa Press, es vital "ayudar a UEFA para evitar romper el sistema actual".

La RFEF se queja de la "inflexibilidad [de LaLiga] para buscar un calendario con más fechas libres para una Champions evolucionada que guste a los equipos tops y permita subsistir a equipos profesionales menores y a las ligas", dicen en la RFEF.

La Federación responde así a las palabras de Tebas este mismo sábado hacia Luis Rubiales, en las cuales el presidente de LaLiga descartaba las ideas de la Federación de disminuir equipos o cambiar el formato de la competición ante esa posible Superliga que planean algunos de los grandes equipos de Europa. "Rubiales se suma a la 'barra del bar clandestino' a las 5 de la mañana", dijo Tebas.

A pesar de ello, la RFEF le ofreció a Tebas reunirse para "explicarle" el futuro de las competiciones europeas.

"Antes de la crisis todo parecía fácil. Ahora hay que buscar soluciones complejas para problemas complejos. No se pueden desechar propuestas sin dedicar algún esfuerzo a analizarlas. Ahora que el mercado cambia y hay un órdago de varios clubes para romper el sistema. La RFEF apoya las propuestas en las que está trabajando la UEFA para las competiciones europeas de las que ha sido partícipe", concluye la Federación.