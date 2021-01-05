El juez imputa a la conductora del accidente en el que murió Ángel Nieto

La conductora implicada en el accidente de tráfico que causó la muerte al motociclista Ángel Nieto ha sido citada a declarar como investigada por el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza por un presunto delito de homicidio imprudente. La mujer, de nacionalidad alemana, deberá declarar el próximo 17 de marzo, según el escrito de diligencias previas al que ha tenido acceso Efe.



La Audiencia de Palma ordenó en junio de 2018 reabrir la causa por el accidente por el que falleció el campeón de motociclismo, que conducía un "quad", y acordó que se practiquen las diligencias necesarias para el “completo esclarecimiento de los hechos”.



La sección primera del tribunal provincial estimó el recurso presentado por la familia del piloto contra el auto del juzgado de instrucción número 2 de Ibiza que había archivado las diligencias al entender que la conductora que impactó por detrás contra el vehículo de Nieto no cometió ningún delito.



Según aquella resolución, los hechos corresponderían, en todo caso, al ámbito civil por una culpa leve, por negligencia de poca entidad y al concurrir culpa del fallecido, que no portaba el casco de protección abrochado.



Los familiares de Nieto recurrieron el sobreseimiento dictado en diciembre de 2017, por considerarlo prematuro, y pidieron que se practicaran más diligencias para aclarar el grado de imprudencia cometido por la conductora. También solicitaron su declaración, la de dos testigos y la de los policías que realizaron el atestado.



El accidente ocurrió el 26 de julio de 2017 en la carretera de Santa Gertrudis, cuando un coche chocó contra la parte de detrás del "quad" que conducía Nieto, que salió despedido y se golpeó la cabeza contra el suelo. El piloto falleció el 3 de agosto, tras permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario durante varios días.