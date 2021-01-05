El Barcelona ‘B’, entre los incursos en deudas según la Comisión Mixta

Una vez concluido el plazo (30 de diciembre a las 12:00 horas) para que los clubes de Segunda B abonaran las cantidades denunciadas por los futbolistas y aprobadas por la Comisión Mixta AFE-2ª División B, la Asociación de Futbolistas Españoles informa que no han satisfecho el total de los pagos establecidos los siguientes clubes: Club Deportivo Alcoyano, Fútbol Club Barcelona ‘B’, Extremadura U. D., Lleida Esportiu Terraferma y Real Club Recreativo de Huelva.



La Comisión Mixta AFE-2ª División B ha informado sobre esta cuestión a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que procederá a aplicar las medidas recogidas en el artículo 192 del Reglamento General de la RFEF.



El impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta conlleva la suspensión de los servicios federativos al club deudor no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2020/2021, hasta el pago de las cantidades aprobadas.

Según el artículo 49 del Reglamento General de la RFEF, la Federación, para asegurar la efectividad de las obligaciones que prevé el artículo 104, que contempla el pago a los jugadores, podrá acordar, entre otras, las siguientes medidas:

a) No prestación de servicios federativos.

b) Prohibición de organizar y celebrar partidos o competiciones, así como de participar en ellos, salvo que sean de carácter oficial.

c) Prohibición de expedición y/o renovación de licencias de futbolistas, entrenadores o de cualesquiera otros técnicos.

Cuatro exjugadores

La reclamación procede de cuatro exjugadores canteranos del FC Barcelona, de cuya denuncia ante AFE dimos en cuenta en IUSPORT en octubre de 2020.

Se trata de Kike Saverio, Juan Brandáriz ‘Chumi’, Sergi Puig y Guillem Jaime, los cuales reclamaron 10.000 euros de prima cada uno, que consideran les pertenece tras clasificarse el equipo para el playoff de ascenso, al finalizar la temporada 2019-2020.

Desde el club se alegó, de acuerdo con la información de Ferrán Martínez en Mundo Deportivo, que el contrato hablaba de "disputar" la fase de ascenso y que como estos jugadores acabaron contrato el 30 de junio de 2020 y no estuvieron en el playoff, no les adeudaba la referida prima.

Lógicamente, la postura de los jugadores era la contraria. Entendían, y ahora la Comisión Mixta les ha dado la razón, que "disputar" no hay que referirlos a ellos individualmente, sino al equipo y como este "disputó" el playoff, sí tienen derecho a la prima.