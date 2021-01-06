Joao Félix, el más valioso; Pedri, el que más sube

El portugués Joao Félix es el jugador más valioso de La Liga Española, según el portal especializado Transfermarkt, siendo el único futbolista que alcanza los 100 millones de euros, mientras que el español Pedri ha sido el que más se ha revalorizado desde la última actualización en noviembre.

El futbolista del Atlético de Madrid ha alcanzado esa redonda cifra y le acompañan en el podio su compañero, el esloveno Jan Oblak, con 90, y el español Ansu Fati, quien mantiene su valor -80- a pesar de la lesión de rodilla que le tiene apartado de los terrenos de juegos.

Esto le consagra como el primer español de la Liga en esta clasificación, seguido de Mikel Oyarzabal, quien sube en 10 millones su cotización, hasta los 70, y de Saúl Níguez, que baja, precisamente, de 70 a 60.

El gran nivel mostrado por algunas de las grandes perlas de la Liga Santander hace que destaquen las subidas de Martín Zubimendi (Real Sociedad), que pasa de 8 a 15; Bryan Gil (Sevilla), de 9 a 15; y el estadounidense Yunus Musah, quien duplica su valor y llega hasta los 10 millones de euros.

Una lista de los más revalorizados que lidera Pedro González Pedri. El joven futbolista de 18 años se ha convertido en un fijo en las alineaciones del holandés Ronald Koeman en el FC Barcelona debido a su buen nivel y a su gran entendimiento con el argentino Leo Messi. El centrocampista sube hasta los 50 millones.

Pedri es una de las grandes esperanzas del Barcelona. Con su confianza y juego alegre está mostrando cada vez más el gran papel que podría desempeñar en el Barça del futuro. Es difícil imaginar el sistema sin él por su creatividad e inteligencia que generan espacios a sus compañeros, señala Tobias Blaseio, gerente de área de Transfermarkt en España.

Además, tras esta última actualización, el fútbol español puede presumir de contar con los jugadores de menos de 20 años mejor valorados del mundo. Además de Ansu Fati, el líder destacado de este apartado, están el mencionado Pedri y Ferran Torres con 50 millones de valor.