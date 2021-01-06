Simeone deja un interrogante sobre su continuidad la próxima temporada

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró este miércoles, tras la eliminación en la segunda ronda ante el Cornellá, que la Copa del Rey no está "dando ninguna satisfacción" a su equipo en los últimos años, por lo que dijo que "habrá que buscar soluciones", si es que están, en supuesta referencia a él y su cuerpo técnico, "el año que viene" en el club.

A la derrota ante un Segunda División B, como ya le ocurrió hace un año contra la Cultural Leonesa, le siguió -en declaraciones a 'Cuatro' del técnico argentino-, una duda sobre su futuro en el Atlético, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022, que antes del encuentro no existía. Incluso, hace una semana habló en rueda de prensa de una hipotética renovación más allá de 2022.

"Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene, y obviamente nos tocará", dijo Simeone este miércoles a 'Cuatro' al término del duelo contra el Cornellá.

Después fue preguntado en rueda de prensa sobre esa frase. ¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego? "El fútbol es muy cambiante y uno siempre tiene que estar abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero tengo que tener siempre la situación abierta de lo que el club decida", contestó.

Por otro lado, dijo que "cuando apenas termina el partido, uno tiene sensaciones y emociones que van relacionadas al resultado, pero no creo que de la actitud y la intención ninguno haya dejado de dar el máximo. Después hay veces que los partidos pueden salir mejor y los partidos pueden salir peor", continuó el técnico en la sala de prensa.

En 'Cuatro', antes, habló de la sustitución de Joao Felix por el jugador del filial Mario Soriano en el minuto 75 cuando el Atlético de Madrid necesitaba empatar el encuentro. En ese sentido, Simeone argumentó que el portugués "estaba renqueante del tobillo" e intentó "atacar con alguien que estuviese en buenas condiciones".